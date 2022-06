62 crianças foram vítimas de abuso sexual até Abril deste ano

De Janeiro a Abril de 2022, o Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente(ICCA) recebeu 62 denúncias de sexual de menor em todo o território nacional. A maioria das vítimas são meninas.

A informação foi hoje avançada aos jornalistas pela presidente do ICCA, Maria do Livramento Silva, momentos antes da apresentação do “Plano de Acção Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 2022-2024”.

“Já temos os dados de Janeiro a Abril e foram 62 casos a nível nacional. Em todos os dados são as meninas que sofrem mais. Mas, também temos casos de rapazes. Este ano, em 2022, dos 62 casos que temos, 7 foram de rapazes”, informou.

Praia, São Filipe (Fogo), Santo Antão e Sal são os locais com maior número de casos denunciados a nível do ICCA e os locais que mais preocupam a instituição, segundo a responsável.

De referir que em Abril deste ano, o relatório da Polícia Nacional com as ocorrências registadas em 2021 apontou que os crimes sexuais contra menores de 16 anos aumentaram 21% face ao ano de 2020, com uma média de um caso reportado a cada três dias.