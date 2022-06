ICCA apresenta “Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescente 2022-2024”

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) apresentou hoje, na Praia, o “Plano de Acção Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescente 2022-2024”, orçado em 97 milhões de escudos cabo-verdianos. O plano inicia em Julho.

Em declarações à imprensa, a presidente daquela instituição, Maria do Livramento Silva, disse que o plano surgiu após a avaliação do plano anterior que foi positivo, mas que mereceu uma atenção especial na participação das crianças e também na articulação entre os Ministérios.

O novo plano, explicou, terá cinco eixos, sendo um deles a participação das crianças e adolescentes no próprio plano, assim como na elaboração, implementação e execução.

“Terá também o atendimento; a responsabilização; a articulação no atendimento das crianças, porque é um plano que vai focar principalmente nas crianças e adolescentes. Nós trabalhamos muitas vezes para as crianças e adolescentes, mas sem elas”, afirmou.

Maria do Livramento Silva avançou que todos os municípios estão envolvidos no novo plano, assim como todos os Ministérios, inclusive na parte financeira.

“Os Ministérios também vão contribuir financeiramente para a execução desse plano que é muito ambicioso. Começa agora no mês de Julho, mas termina após três anos. Com isso, queremos uma vez mais chamar a atenção da população que a luta contra o abuso sexual de crianças é uma tarefa de todos nós e todos nós envolvidos nesse plano teremos melhores resultados”, considerou.

Com este plano, o ICCA espera que haja uma redução “considerável” do abuso sexual de crianças em Cabo Verde, que todas as pessoas estejam realmente engajadas em denunciar, que as escolas falem mais obre o abuso sexual, que as famílias sejam mais sensibilizadas com esse problema e que toda a população em geral contribua.

“Porque não, acabar com o abuso sexual de crianças. porque o abuso sexual de crianças afecta psicológica, física e moralmente a criança. Uma criança que sofreu abuso sexual, nunca será a mesma e guarda esse problema até o final da sua vida. É por isso que queremos uma luta forte de todos”, alertou.

O financiamento geral do “Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescente 2022-2024” é de 97 milhões de escudos cabo-verdianos, resultado de uma parceria entre o ICCA e a UNICEF.

“Para este ano já está garantido o financiamento e está garantido que teremos este financiamento para implementar completamente este plano de todos nós, que todos estamos ansiosos a espera do resultado”, enfatizou.