​Cabo Verde com 84,9% da população elegível com duas doses de vacina

Cabo Verde já conseguiu vacinar 84,9% da população adulta elegível com as duas doses de vacina contra a COVID-19.

De acordo com o boletim de vacinação divulgado hoje, pelo Ministério da Saúde, até 29 de Maio, 319 189 adultos (98,0% da população adulta elegível no país) estavam vacinados com a primeira dose e 276 570 (84,9%) da população alvo, com a segunda dose.

O boletim de vacinação indica que até 29 de Maio o país tinha utilizado 718 203 (68,7%) das vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros.

Em relação aos adolescentes, o boletim de vacinação mostra que até 29 de Maio, 46 096 pessoas dos 12 aos 17 anos (85,7% da população estimada) foram vacinados com uma dose da vacina contra COVID-19 e 38 254 (71,2%) estavam completamente vacinados.

Até 29 de Maio, a nível nacional, já se aplicou um total de 76 959 (23,6%) doses de reforço, em adultos.

De acordo com o último boletim epidemiológico, o país conta com 301 casos activos, 55.983 recuperados, 402 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56.738 casos positivos acumulados.