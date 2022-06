​Cabo Verde já utilizou 69,2% das vacinas contra a COVID-19 recebidas

Cabo Verde já utilizou, até 12 de Junho, 724 167 (69,2%) das vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros. Esse dado consta do boletim de vacinação divulgado hoje, pelo Ministério da Saúde num comunicado.

De acordo com o boletim, até 12 de Junho, 319 469 adultos (98,0% da população adulta elegível no país) estavam vacinados com a primeira dose e 277 179 (85,1%) da população alvo, com a segunda dose.

O boletim mostra que até 12 de Junho, 109,3% (240 234) da população geral elegível (pessoas com ≥ 18 anos de idade que não se identificou como pertencente aos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a COVID-19) estava vacinada.

Em relação aos adolescentes, até 12 de Junho, 46 176 (85,9% da população estimada) foram vacinados com uma dose da vacina contra COVID-19 e 38 407 (71,4%) estavam completamente vacinados.

Quanto à dose de reforço, o boletim indica que até 12 de Junho, a nível nacional, já se aplicou um total de 81 867 (25,1%) doses de reforço, em adultos.

De sublinhar que a campanha de vacinação da COVID-19 teve início em Março de 2021 seguindo um plano nacional de introdução da vacinação contra a COVID-19, publicado no B. O. no 19, de 18 de Fevereiro de 2021.

Face ao aumento do número de casos nas últimas semanas, o Governo aprovou no passado dia 09, na reunião do Conselho de Ministro uma resolução que aprova a exigência de Certificado COVID válido de vacinação com a terceira dose, para efeitos de viagens inter-ilhas.

Será exigido Certificado COVID válido de recuperação, ou ainda certificado de teste negativo RT PCR realizado nas 72 horas anteriores ou antigénio realizado nas 48 horas anteriores a hora de embarque.

De acordo com os últimos dados, o país tem neste momento 937 casos activos 56880 recuperados, 402 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 58271 casos positivos acumulados.