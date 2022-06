Empresa alemã lança plataforma para atracção de nómadas digitais a Cabo Verde

Empresa alemã de promoção do turismo sustentável, Reiseträume Kapverden GmbH, lança esta quarta-feira, no Sal, a plataforma digital CaboWork, para atracção de nómadas digitais a Cabo Verde, cujo acto deverá ser testemunhado pelo ministro do Turismo, Carlos Santos.

De acordo com uma nota de imprensa, um dos objectivos principais deste projecto é a promoção de sinergias entre empreendedores, start ups e nómadas digitais, criando um espaço privilegiado de networking, entre empreendedores e produtores de conteúdo, locais e internacionais, para troca de experiências e conhecimentos. A Reiseträume Kapverden GmbH é uma operadora alemã focada no turismo sustentável que opera há mais de vinte anos no País, fundada pelo casal Sibylle and Gerhard Schellmann no ano 2000, depois de viajarem pelo arquipélago no ano de 1999. O foco principal desta tour operator, informa o mesmo documento, é o FIT, ou turista independente que viaja em grupos pequenos, com familiares ou amigos, hospedar-se em guesthouses, pequenas infra estruturas hoteleiras ou mesmo em casas familiares. Coordenado por Martina Dehner e Nicolas Gassner, colaboradores da Reiseträume Kapverden GmbH, eles próprios nómadas digitais, constantemente na ponte aérea entre Alemanha, Portugal e Cabo Verde, viram no arquipélago um “grande potencial” para o seu desenvolvimento como “destino apetecível” para o nomadismo digital. O projecto CaboWork, segundo a mesma nota, pretende ainda usar a sua plataforma online para melhor elucidar os jovens cabo-verdianos sobre as “inúmeras oportunidades” de empregabilidade online. “Após estes vinte anos de experiência turística, a tour operator alemã decidiu apostar na promoção do nosso arquipélago, como destino apetecível para os nómadas digitais. Surge assim, o projecto CaboWork”, sublinha o documento.

