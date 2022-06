Adolescente entre os suspeitos de homicídio de um Guarda Prisional

Polícia Nacional anunciou a detenção de seis suspeitos, um deles menor de idade, da morte de um Guarda Prisional no bairro de Achada Grande Frente, no passado dia 19. Ouvidos pelo Tribunal da Comarca da Praia cinco dos suspeitos vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva. Ao suspeito menor, o Tribunal ordenou internamento no Centro Orlando Pantera.

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, os seis indivíduos foram detidos em flagrante delito, na sequência de comunicação recebida pelo Centro Comando da Praia, dando conta de ocorrência de um roubo com recurso a arma de fogo, perpetrado por vários indivíduos, por volta de 01h20, madrugada de sábado para domingo, em Achada Grande Trás. Das diligências conseguiu-se deter seis suspeitos, incluído um menor de 13 anos de idade, tendo sido apreendido três pistolas “boca bedjo” e uma faca, armas essas, que se presume, foram utilizadas pelos infratores para render, agredir e roubar as vítimas. Segundo a mesma fonte, suspeita-se, ainda, que uma das armas foi utilizada por um dos meliantes para desferir um tiro na cara da vítima mortal, um agente prisional, que não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer antes de chegar ao hospital e para aplicar uma coronhada na cabeça do irmão da vítima mortal, que ficou com um ferimento na cabeça. Entretanto, a força policial informa que outros três suspeitos já identificados, se encontram a monte. “Cumprindo as formalidades legais, os detidos foram presentes ao MP, ontem, que promoveu a acusação e ouvidos no primeiro interrogatório foram aplicados a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, aos 5 maiores e internamento do menor, no Centro Orlando Pantera”, lê-se. A vítima de 52 anos foi baleada no rosto e não resistiu aos ferimentos tendo falecido pouco depois, nos serviços de urgência do Hospital Universitário Agostinho Neto.

