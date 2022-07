ERIS ordena retirada do mercado de produtos das marcas Tresemmé e Palmolive

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) ordenou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de alguns produtos cosméticos das marcas Tresemmé e Palmolive por conterem um ingrediente proibido.

A ordem da ERIS, hoje divulgada no seu portal, vem na sequência de ter sido identificada, nos produtos Tresemmé, a substância Cyclotetrasiloxane, proibida na composição de produtos cosméticos.

Neste sentido, a ERIS proibiu a colocação no mercado ou a disponibilização do “Champô TRESEMMÉ Used by Professionals Silky Smooth Salon Silk” , o “Óleo capilar TRESEMMÉ Used by Professionals Elixir”, “Condicionador capilar TRESEMMÉ Used by Professionals Rich Moisture with Vitamin E” e “Champô TRESEMMÉ Used by Professionals Care & Protect Breakage Defense” .

Ainda, na sequência de ter sido identificada a substância Hydroxyisohexyl 3- Cyclohexene Carboxaldehyde, a ERIS também proibiu a colocação no mercado ou disponibilização do “Gel de banho PALMOLIVE Aroma Sensations Feel the passion”.

Recorde-se que no passado mês de Maio, a ERIS ordenou a retirada de todos os cosméticos que contenham butylphenyl methylpropional.