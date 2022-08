Cabo Verde quer EUA como parceiro no desenvolvimento da Economia Digital

Grupo de Senadores e Congressistas estiveram de visita à Praia esta segunda-feira acompanhados pela PCA da Millenium Challenge Corporation. Depois de serem recebidos pelo Presidente da República tiveram encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros e o Secretário de Estado da Economia Digital.

Rui Figueiredo Soares que esteve acompanhado por Pedro Lopes, Secretário de Estado da Economia Digital no encontro com os representantes norte-americanos, defendeu que o que Cabo Verde necessita é de uma parceria especial com os EUA. “A Democracia não é um dado adquirido para sempre e precisamos, como dissemos, de uma parceria especial [com os EUA]. Não precisamos de estender as mãos, precisamos de parcerias, precisamos de investimentos privados norte- americanos, do reforço da nossa sociedade civil, da atenção para sermos parceiros úteis em domínios como a segurança”, apontou o ministro em declarações à comunicação social esta segunda-feira no Palácio das Comunidades.

No encontro com os dois governantes a delegação norte- americana ficou a conhecer os desafios que Cabo Verde enfrenta no campo da economia digital. “Falamos sobre as oportunidades de Cabo Verde para o sector da economia digital, a nossa vontade de ser um hub digital da nossa sub-região e de contarmos também com os EUA como um parceiro para concretizarmos o nosso objectivo.

Falamos também dos desafios que temos, da questão da ciber-segurança, da nossa vontade de termos empresas americanas a estabeleceremse no nosso parque tecnológico em Santiago e São Vicente”, explicou Pedro Lopes.

O objectivo, esclareceu o Secretário de Estado, é fazer dos EUA um parceiro no desenvolvimento do sector da Economia Digital em Cabo Verde. “Procuramos os EUA como um parceiro. Nós queremos parcerias com os melhores e os EUA são um país importante na economia digital e foi nesse sentido que falamos sobre estes assuntos”. Questionado sobre qual a resposta dada pelos membros da delegação dos EUA, o ministro do Negócios Estrangeiros disse que esta “foi muito positiva”. “

Relativamente aos grandes investimentos feitos e a serem feitos na economia digital também ouvimos, da parte da delegação norte-americana, todo o interesse. Já é a segunda vez que o Senador Coons dirige uma delegação que visita Cabo Verde e mostraram todo o interesse e abertura em serem defensores destas causas, desta parceria que deve selar esta relação de amizade e cooperação entre Cabo Verde e os EUA”. Reforço da Democracia Além da questão da Economia Digital, também foram abordados temas como democracia, direitos humanos, paz e estabilidade social. Rui Figueiredo Soares defende que Cabo Verde e Estados Unidos da América devem trabalhar em conjunto para estreitar relações.

“A resposta foi muito positiva relativamente àquilo que Cabo Verde pode representar em termos dos avanços feitos na democracia, Estado de Direito, nos direitos humanos, na boa governação e pediramnos que Cabo Verde desempenhe um papel mais activo neste modelo de partilha da experiência cabo-verdiana com outros países africanos e da nossa região”, explicou o ministro.

“Tivemos uma oportunidade ímpar de trocar com os eleitos norte-americanos e com a PCA da MCC informações sobre a democracia, a paz, a estabilidade, os desafios de segurança e como Cabo Verde e os Estados Unidos podem estreitar ainda mais as suas relações para que a democracia não corra perigo, para que os direitos humanos sejam respeitados, para que o Estado de Direito possa florescer”, concluiu Rui Figueiredo Soares.

Encontro com o PR Antes a delegação americana esteve reunida com o Presidente da República, José Maria Neves, e o Senador Chris Coons, destacou que este foi uma oportunidade para as partes expressarem a vontade no reforço da cooperação entre os dois países. “Estamos muito interessados em reforçar a parceria económica, aproveitando-nos da vasta Diáspora cabo-verdiana nos EUA e para melhor compreensão do nosso mercado, o nosso sistema e as finanças e que pode ajudar a criar oportunidades”, salientou Chris Coons destacando que “os EUA mantêm uma relação económica muito exígua, em matéria de trocas comerciais, com Cabo Verde. Deveria ser muito mais forte, e a nossa embaixada está a trabalhar para abrir portas de oportunidades no quadro da AGOA (African Growth Opportunity Act). Cabo Verde têm um tratamento especial para exportar produtos como atum de conserva, bebidas espirituosas e outros produtos para os EUA, esperamos aumentar, também, essa parceria”.

Terceiro compacto da Millenium Challenge Corporation? Dificilmente

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, disse que dificilmente Cabo Verde será eleito para um terceiro compacto por parte da Millenium Challenge Corporation. Segundo o governante, que falava à comunicação social após o encontro com a delegação dos EUA que esteve de visita a Cabo Verde, “a história mostra que não têm havido terceiros compactos, mas está sempre em cima da mesa e nós vamos esforçar-nos no sentido de esta possibilidade ser analisada pelas autoridades norte-americanas”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1081 de 17 de Agosto de 2022.