Manuais escolares até o 8º ano estão disponíveis nas papelarias e online

Os manuais de todas as disciplinas do 1º ao 8ºano de escolaridades, já estão disponíveis nas agências dos Correios de Cabo Verde, papelarias e livrarias. Os mesmos também se encontram disponíveis online, segundo o Ministério da Educação.

Através de um comunicado divulgado esta quinta-feira, o Ministério da Educação deixa saber que além da disponibilidade nas lojas físicas, os manuais escolares estão disponíveis para consulta e download no site da tutela.

A mesma fonte informa que o processo de elaboração e produção dos manuais do 9º ano está em fase de contratação pública, após o ano experimental e de validação técnico-científica dos programas introduzidos no ano letivo transato.

Quanto aos manuais do 10º ano serão elaborados em 2023-2024 e assim sucessivamente para o 11º ano e para o 12º ano.

“Neste momento, como é natural, não poderíamos ter novos manuais do 10º ao 12º, pois está em curso a reforma curricular e os novos programas são introduzidos sequencialmente e de forma experimental em 2022-2023 para o 10º ano, 2023-2024 para o 11º ano e 2024-2025 para o 12º ano” diz o comunicado.

Em 2026, quando estiver concluído o processo de reforma do ensino, do 1º ao 12º ano e, em consequência, a tutela garante que haverá manuais de todas as disciplinas que integram os planos curriculares do 1º ao 12º ano.

Recorde-se que as aulas começam a 19 de Setembro, sendo que as cinco primeiras semanas destinam à recuperação de aprendizagens.

No passado mês de Julho, entretanto, o governo anunciou a aprovação da Reforma do Sistema Educativo Nacional e do Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens, com revisão curricular, foco na qualidade e reforço do ensino das ciências, tecnologias, matemática, humanidades e línguas.