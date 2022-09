Drogas e telemóveis apreendidos na Cadeia Central da Praia

Oito telemóveis e quatro embrulhos suspeitos de serem cocaína foram apreendidos esta quarta-feira, 7, na Cadeia de São Martinho, Praia. A operação ainda decorre e passará a ser repetitivo naquele estabelecimento prisional.

Segundo um comunicado do Ministério da Justiça, a apreensão ocorreu durante uma operação de revistas e buscas no referido estabelecimento prisional, com vista à detenção e apreensão de objectos e substância proibidas que poderiam estar nas celas ou na posse de reclusos.

A operação foi desenvolvida por 44 elementos da Polícia Nacional (44), 20 da Polícia Judiciária, 65 Agentes de Segurança Prisionais e mais de 100 Militares das Forças Armadas.

A operação ainda decorre, mas, já foram apreendidos quatro embrulhos enormes de um produto em pó, de cor branco, suspeitando-se tratar de cocaína.

Os embrulhos serão remetidos ao laboratório da polícia científica da PJ, para o competente teste e o detentor será presente ao tribunal em sede de primeiro interrogatório.

A mesma fonte refere que foram ainda apreendidos 8 telemóveis, 9 carregadores de telemóveis, 6 baterias e 6 cabos de alimentação.

“Trata-se de uma operação concertada e desenvolvida entre a Direção da Cadeia, a Direção Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social essas Forças de Segurança. Esta operação passará a ser repetitiva na Cadeia Central da Praia, por forma a garantir rigor e a própria segurança do Estabelecimento Prisional”, lê-se no comunicado.