Mais de 400 mulheres serão empoderadas com formação em diversas áreas de negócio

Mais de 400 mulheres de quatro ilhas de Cabo Verde vão ser empoderadas com formação em diversas áreas de negócio, visando com isso uma maior qualificação, experiência e oportunidade para autoemprego.

A intenção do protocolo rubricado hoje entre o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (IEFP), tem, segundo os promotores da acção, o propósito de melhorar as condições de acesso às oportunidades de emprego digno, bem como as condições de acesso à economia formal.

“O projecto, que engloba 19 formações estruturantes nas áreas que promova o autoemprego, foca nas mulheres e jovens e o objectivo é promover a autonomia económica desta camada populacional particularmente após a situação de covid-19”, disse a consultora do projecto que anunciou também a entrega de kits para as formandas.

Através do projecto, orçado em 15 milhões de escudos, informou a consultora, será reforçada a capacidade de algumas associações comunitárias, visto que se prevê no final da formação a montagem de duas pequenas indústrias têxteis, sendo uma em Santa Catarina e a outra em Santa Cruz.

Na ocasião, a presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, que sublinhou tratar-se este de mais uma acção de formação delineada em parceria com o IEFP, afirmou que os cursos foram adaptados conforme a necessidade de cada um dos municípios alvo do projecto.

“Vamos assegurar que todas as formandas que participam nesses cursos tenham ao dispor cuidadores para tomar conta dos seus dependentes e garantir, assim, que participam nas acções de capacitação”, acrescentou, sublinhando por outro lado, que a intenção do ICIEG é formar e concretizar empregos autossustentáveis.

Por sua vez, o presidente do IEFP, Paulo Santos, manifestou satisfação por firmar mais uma parceria com o ICIEG, uma instituição que consegue, segundo disse, financiamento e procura parceiros para “fazer e operacionalizar as formações”.

“As mulheres são o nosso público alvo que queremos beneficiar e ajudar no processo de desenvolvimento pessoal e de novas competências”, disse alegando que o papel da instituição é proporcionar às pessoas o bem-estar social ajudando-as a sair do ciclo da pobreza.

Informou ainda que o IEFP, no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento de Competências (PIDC), assinou para o ano 2002 um acordo à volta de 41 mil contos, tendo também conseguido, na medida, um do Fundo de Promoção do Emprego 92 mil contos de financiamento para formação profissional.

Com a Cooperação Espanhola, indicou, o ICIEG conseguiu 15 mil contos, no âmbito do fomento profissional, para formar mulheres e jovens e proporcionar melhores condições de vida às pessoas.

As acções de formação profissional acontecem no âmbito do projecto “Promover o Empoderamento Económico / Autonomia das Mulheres”, financiado pela Cooperação Espanhola no valor de 15 mil contos.

Entre as principais formações, destacam-se gestão de pequenos negócios, técnicas de culinária, pastelaria e panificação, estética, cuidados de dependentes, bar e restauração, corte e costura, criação e gestão de cooperativas e planificação estratégica.

No protocolo rubricado, o IEFP compromete-se a criar condições para proporcionar as formações nas ilhas de Santiago (Praia, Santa Catarina e Santa Cruz), Boa Vista, Santo Antão (Paul e Porto Novo), São Vicente e Sal.