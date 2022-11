​“Uma advocacia para os novos tempos” em debate no I Congresso da OACV

Cabo Verde não pode ficar para trás na transformação digital da área jurídica. Palavras do bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde (AOCV), que defendeu hoje a adaptação da classe ao mercado global como um dos desafios dos próximos tempos.

Hernani Soares falava aos jornalistas no âmbito do primeiro Congresso dos Advogados de Cabo Verde, que decorre hoje e sexta-feira em São Vicente, sob o lema “Uma advocacia para os novos tempos”.

“Nos novos tempos nós temos a inteligência artificial que está a entrar no mundo da advocacia de uma forma muito rápida. Hoje já temos softwares que analisam centenas e milhares de contratos em segundos, já temos computadores que podem fazer due diligence de uma forma muito mais célere do que um advogado. A forma de gerir os escritórios de advogados está hoje muito mais avançada além-fronteiras e Cabo Verde não pode ficar atrás com essas disrupções tecnológicas que estão a acontecer”, refere.

Soluções tecnológica que o bastonário considera trazerem um maior desafio aos advogados, no sentido de se adaptarem às novas tecnologias. Ao mesmo tempo, recorda que o mercado está a se tornar cada vez mais global, o que implica que os juristas comecem a olhar para o mercado do mundo e adaptar-se a ele.

O antigo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, é um dos oradores do painel sobre “Direitos humanos num mundo em mudança”. Fonseca recorda que os tempos actuais não são muito fáceis nem muito favoráveis à cultura dos direitos humanos, pelo que cabe aos advogados, estatutariamente, a defesa das Constituição, do estado de Direito Democrático, dos Direitos, Liberdades e Garantias e da justiça social.