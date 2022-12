​Homem acusado de tráfico de drogas de alto risco fica em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que deteve na quinta-feira, 08, na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, em flagrante delito, um homem, de 35 anos de idade, de nacionalidade nigeriana, pela prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco.

Em comunicado, a PJ explicou que apreendeu também uma certa quantidade de cocaína, suficiente para 114 doses individuais, balança de precisão, palhinhas e saquetas de plástico, utilizados no consumo e confecção de estupefacientes, entre outros elementos probatórios.

Essa operação foi realizada pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), no decurso do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar.

Conforme a PJ, o detido, foi apresentado esta sexta-feira, 09, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.