Júlio Martins Júnior empossado como novo Bastonário da Ordem dos Advogados

Júlio Martins Júnior tomou posse hoje como novo Bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Sucede no cargo Hernâni Soares que nos últimos três anos esteve à frente da OACV.

Em declarações aos jornalistas, Júlio Martins Júnior aponta a união da classe à volta dos desígnios da ordem dos advogados como um dos objectivos do mandato.

“O nosso grande desafio é unir a classe a volta dos desígnios da ordem dos advogados, falo sobre a questão da justiça, o prestígio da profissão, sobre questões deontológicas, da ética, tudo o que gira à volta da nossa profissão. Vamos fazer um forte investimento nesses domínios", aponta.

O novo Bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde reconhece a problemática da morosidade judicial mas afirma que é preciso ”perceber o tempo da justiça”.

"As pessoas precisam perceber que a justiça tem o seu tempo para a sua realização. Nós também estamos conscientes do atraso que se verifica em determinadas Comarcas. Vamos trabalhar com o ministério da Justiça, com os procuradores, com os juízes para que juntos consigamos criar um programa de aceleração que visa diminuir essas pendências, e permitir que a justiça seja realizada num tempo razoável", afirma.

A nova equipa que constitui a OACV foi eleita a 18 de Novembro.

Actualmente a OACV tem cerca de 533 membros, e com 375 em exercício efectivo de funções. Desde 2001 possui uma delegação em São Vicente, responsável pela coordenação na ilha, abrangendo também as ilhas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau, Sal e Boa Vista.