Assembleia Nacional assinala Dia da Liberdade e da Democracia

A Assembleia Nacional reúne-se em sessão solene comemorativa na próxima sexta-feira, 13 de Janeiro, para assinalar o Dia da Liberdade e da Democracia.

Segundo uma nota da Assembleia Nacional, a sessão solene comemorativa está prevista para a partir das 10h30, no Salão Nobre Abílio Duarte.

A nota informa que os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, o presidente da Assembleia Nacional e o Presidente da República irão reflectir sobre este marco histórico que culminou com a realização das primeiras eleições pluripartidárias em Cabo Verde.

A nota de imprensa informa ainda que a sessão solene contará com a presença de deputados nacionais, membros do Governo, altas autoridades nacionais, representantes do corpo diplomático e organismos internacionais, combatentes da liberdade da pátria, representantes das organizações da sociedade civil e confissões religiosas.

Recorda-se que o 13 de Janeiro, que é feriado nacional, é a data em que, pela primeira vez, em 1991, os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias, após 15 anos em regime de partido único