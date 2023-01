PR diz que é importante criar formas de prevenir chegada de pirogas

O Presidente da República disse hoje que é importante a criação de condições para se prevenir futuras chegadas de pirogas com migrantes clandestinos.

“Acabo de falar com o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista sobre a chegada de uma piroga, vinda da Costa Ocidental Africana com cerca de 90 pessoas, duas pessoas mortas que já foram enterradas. É preciso a mobilização da sociedade civil e todas as autoridades locais no sentido de prestar assistência a essas pessoas”, disse o Chefe do Estado num vídeo publicado no Facebook.

Segundo afirmou, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista já está a liderar esse processo e é fundamental também o apoio do governo no sentido de acudir essas pessoas que chegaram.

“Mas é muito mais importante a criação de condições para se prevenir futuras chegadas”, apelou.

No seu comunicado, José Maria Neves refere que em Setembro do ano passado também tinha dado à costa uma piroga com oito pessoas, que já regressaram aos seus países, e agora chegam já em Janeiro mais 90 pessoas. Algo que, no seu entender, é um indício de que poderão estar a chegar mais pirogas ou poderão estar a acontecer acidentes aqui perto de Cabo Verde.

“Então é importante criarmos formas de prevenir e de acompanhar situações dessa natureza. A minha solidariedade ao presidente da câmara da Boa Vista, a minha amizade, estou a acompanhar atentamente esta situação e é preciso que todos estejamos cientes à estas migrações e ao tráfico de pessoas e podermos estar em condições de dar todo o apoio e assistência a essas pessoas que chegam ao nosso país”, finalizou.

De referir que as autoridades cabo-verdianas resgataram com vida, noventa imigrantes clandestinos da Gambia, Serra Leoa, Senegal e Guiné-Bissau, e dois cadáveres que deram à costa no sábado numa piroga, no farol de Morro Negro, na zona Norte da Boa Vista.