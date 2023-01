Leadership Summit Cabo Verde em Março na Praia

Cabo Verde acolhe a 23 de Março a primeira edição da Leadership Summit. O evento é uma extensão da Leadership Summit Portugal, integrado no projecto Líder, que tem como objectivo a produção e divulgação do conhecimento para a liderança, elevando a qualidade, responsabilidade e empenho de quem lidera organizações e empresas.

Ricardo Tomás, da empresa The Office, responsável pela Leadership Summit Cabo Verde, explica que a iniciativa pode ajudar Cabo Verde na sua transformação digital.

“A partilha de experiência, por exemplo, de cidades digitais em Portugal, a partilha em determinadas entidades, do sector financeiro, o sector desportivo, experiências vindas de outros países, experiências próprias de Cabo Verde, em que este fórum permita o cruzamento e a partilha de informação e de experiência entre os próprios Cabo-verdianos, entre as próprias entidades Cabo-verdianas, entre entidades de Portugal, entidades internacionais que possam partilhar e maximizar tudo o que seja possível nesta área", avança.

A "Transição Digital" será o tema do evento.

“E dentro da transição para o digital vamos discutir vários temas. Depois existe um conselho estratégico que vai debater e discutir vários assuntos, vários temas, que irá lançar os temas pertinentes para os próximos anos, para as próximas edições. Durante o ano, as várias reuniões do conselho estratégico irão ser palco de discussão de diversos temas que os conselheiros considerem pertinentes e estejam na ordem do dia”, explica.

Ainda dentro da primeira edição da Leadership Summit Cabo Verde, decorrerá o lançamento da revistaLider Cabo Verde.

A apresentação da cimeira aconteceu hoje na cidade da Praia, com a presença do secretário de estado da Economia Digital, Pedro Lopes, e da primeira-dama, Débora Katiza Carvalho.