PR manifesta satisfação face ao processo “acelerado” de modernização da ASA

​O Presidente da República, José Maria Neves, manifestou-se satisfeito, esta terça-feira, com o processo “acelerado” de modernização da Empresa Nacional de Segurança Aérea (ASA), com perspectiva de privatização dos aeroportos, bem como a sua transformação numa empresa de navegação aérea.

José Maria Neves fez esta apreciação em declarações à imprensa, depois de um encontro, com o conselho de administração, e ter visitado os diversos departamentos da empresa, desde o Centro de Controlo de Tráfego Aéreo, área de check-in, serviços de fronteira, e de handling.

“Com a transformação da ASA numa empresa de navegação aérea, as coisas vão acelerar-se, e espero que seja auspiciosa para Cabo Verde e que o futuro nos permite ter melhores resultados e uma maior contribuição das duas empresas para o crescimento da economia e para a transformação socioeconómica do País”, almejou.

Ciente que todos os processos de mudança têm “enormes desafios”, José Maria Neves apreende que há condições para que as duas empresas, isto é, a “nova” ASA e a VINCI Airports, “rapidamente” possam enfrentá-los, crescer, para o desenvolvimento global do País.

Instado a comparar a ASA no tempo da sua governação, enquanto primeiro-ministro, e agora, José Maria Neves disse que não gosta de fazer comparações, que o importante é que Cabo Verde está numa rota de crescimento.

“O processo de crescimento é um processo de aquisição sucessiva, vamos sucessivamente adquirindo novos ganhos, e o que é importante é essa rota ascendente de crescimento, de melhoria da competitividade das nossas empresas, da produtividade, do desempenho global das nossas empresas, e aqui percebe-se essa melhoria em todos os serviços”, frisou.

“Essa rota ascendente de crescimento que é importante, sobretudo ver, também o desempenho dessas empresas após a pandemia… um esforço enorme de um lado de modernização, de outro lado, a manutenção dos postos de trabalho e de garantia da qualidade dos serviços no pós-pandemia”, comentou.

Segundo José Maria Neves, deve-se estar sempre satisfeito com as boas notícias, com as coisas boas que acontecem no nosso País.

“Sermos positivos, termos ambição e podermos trabalhar para acelerar o passo de desenvolvimento global do País. O que se percebe aqui é que há ambição, melhoria da produtividade, e há sobretudo o empenhamento na modernização e melhoria da qualidade os serviços”, enfatizou o chefe da Nação cabo-verdiana.

José Maria Neves encontra-se no Sal para uma visita de quatro dias, para se inteirar da realidade socioeconómica da ilha, “fortemente” fustigada pelos impactos da pandemia da covid-19.

Iniciou a sua agenda de trabalhos na manhã de terça-feira com uma visita de cortesia ao presidente da câmara municipal, Júlio Lopes, seguindo depois para a empresa Águas de Ponta Preta, e ao Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Nesta deslocação, onde pretende contactos directos com a população, com as autoridades e os dinamizadores dos diversos sectores de actividade, o Presidente das República dará “forte atenção” ao sector social, com foco no emprego, habitação e família, assim como no combate à Violência Baseada no Gênero e à violação sexual de menores, com visitas a várias comunidades e a instituições relacionadas.

A agenda contempla ainda o sector do Turismo, com visitas a alguns empreendimentos e encontros com instituições e organismos ligados ao sector, também deslocação à 2ª Região Militar.