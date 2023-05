Comité de ligação para alargamento da plataforma continental reunido em Mindelo

O governo congratulou-se hoje, no Mindelo, com a retoma das reuniões do comité de ligação, no âmbito do projecto regional de extensão conjunta dos limites da plataforma continental, além de 200 milhas náuticas.

Posição expressa pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, na abertura da 9ª reunião sub-regional do Comité de Ligação, entidade que reúne representantes dos países signatários do projecto - Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa. Miryan Vieira sublinhou a importância do aprofundamento do dossier e do reforço da cooperação. “Essa reunião constitui um espaço privilegiado para se desenvolver questões relevantes e reforçar a cooperação política e científica, no quadro da nossa iniciativa conjunta”, assegurou. A reunião técnica consiste na reavaliação do processo e melhoria dos documentos produzidos, nomeadamente com a introdução de novos dados. Segundo Miryan Vieira o melhor conhecimento dos recursos disponíveis tem sido uma das” mais-valias” do processo. “Decorridos nove anos desde a entrega da nossa proposta à Comissão sobre os limites da Plataforma Continental, vários desafios nos colocam, no entanto, o conhecimento será, de facto, a primeira e talvez a mais importante mais-valia de todo este projecto conjunto”, assegurou. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação recordou a “imprevisibilidade” para a conclusão do processo e sublinhou o engajamento dos sete estados na “consolidação do conhecimento sobre o mar profundo”. “O primeiro passo para desenvolvermos a economia azul é ter pessoas formadas e capacitadas para este sector. Assim, permitam-me incentivar os estados partes do acordo sub-regional para a extensão da plataforma continental a promoverem o desenvolvimento de capacidades para a investigação científica na avaliação do potencial dos recursos minerais marinhos”, afirmou. O processo de alargamento da plataforma continental, entregue em Setembro de 2014, ainda não começou a ser analisado pela Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU. Até à decisão final, a documentação entregue pelo grupo de países de que Cabo Verde faz parte poderá ser melhorada e complementada. A expectativa é que a decisão final seja conhecida dentro de 10 a 15 anos. Até lá, ainda há muito trabalho pela frente.

