Embaixadora da UE entende ambição de Cabo Verde para livre circulação mas diz que é precisar dar tempo

A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, diz que entende a ambição de Cabo Verde e dos cabo-verdianos para a livre circulação no espaço europeu, mas salientou que é preciso dar tempo ao tempo.

Em conversa com a Inforpress, no âmbito das celebrações do Dia de Europa, que hoje se assinala, Carla Grijó salientou que a livre circulação entre Cabo Verde e a UE é um aspecto complexo, já que envolve os 27 estados-membros e em que cada um tem uma perspectiva nacional relativamente ao tema.

“Eu percebo a ambição de Cabo Verde em relação à livre circulação, mas de facto é preciso entender que estamos a lidar com 27 Estados-membros da UE e que cada um deles tem uma perspectiva nacional relativamente ao tema. Portanto, há que continuar”, disse.

“Se calhar, o que temos que fazer é uma política de pequenos espaços, irmos construindo a partir dos ganhos que vamos tendo”, defendeu.

A diplomata europeia lembrou que há menos de um ano, a 01 de Julho de 2022, entrou em vigor um novo acordo de visto entre Cabo Verde e União Europeia que contém disposições que facilitam significativamente a mobilidade dos cabo-verdianos no território da União Europeia.

De entre essas facilidades estão a redução das taxas pagas para o tratamento dos pedidos de visto, o alargamento de categorias de pessoas beneficiárias de vistos de múltiplas entradas, a simplificação dos procedimentos e dos comprovativos a serem apresentados, e a criação de um mecanismo que determina a duração da validade dos vistos de entradas múltiplas.

Para a representante da UE em Cabo Verde, este acordo de facilitação de vistos deve ser visto como “um passo importante”, já que, conforme explicou, veio aumentar ainda mais a facilidade no processamento dos vistos de curta duração que são da responsabilidade colectiva da UE.

“Agora temos esse acordo de facilitação de visto melhorado, vamos testar quais foram os resultados, avaliá-los e a partir daí continuar a trabalhar com Cabo Verde no sentido de melhorar a mobilidade”, explicou destacando agora a possibilidade daqueles cidadãos cabo-verdianos que têm já um histórico de circulação entre Cabo Verde e Estado-membros da UE obter vistos com uma duração mais longa.

Carla Grijó salientou que este acordo que entrou em vigor a menos de um ano está numa fase de teste para saber se essas facilidades estão de facto a fazer a diferença ou não.

“Uma das coisas que eu penso que deve ser assinalado é o Centro Comum de Visto, que é gerido aqui em Cabo Verde pela embaixada de Portugal e que tem agora um novo edifício, novas instalações, muito mais equipado, com mais recursos humanos e penso que isso também pode ter uma implicação nesta avaliação do acordo, mas é preciso dar tempo para ver”, disse, acrescentando que este é um tema que exige um acompanhamento e avaliação continuada.

Cabo Verde e UE têm uma parceria especial de quase 16 anos. Trata-se de uma parceria tão multifacetada e que abrange desde temas de desenvolvimento a questões comerciais, assuntos de segurança, incluindo de segurança marítima, de integração regional e de mobilidade.

A Europa é neste momento um dos principais parceiros de Cabo Verde e o desejo da embaixadora Carla Grijó é que os resultados dessa cooperação cheguem a todos os cabo-verdianos.

“Há uma imagem positiva da cooperação que a União Europeia tem com Cabo Verde e gostaria que todos os cabo-verdianos pudessem aproveitar cada vez mais desta cooperação, que ela seja uma cooperação que chegue mesmo a cada cidadão, a cada criança, a cada jovem a cada mulher cabo-verdiana”, disse.

O Dia da Europa é comemorado anualmente a 9 de Maio, para festejar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o aniversário da histórica “Declaração Schuman “, que expôs a visão de Robert Schuman de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável uma guerra entre os países europeus.