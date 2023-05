Cabo Verde já tem Centro de Colecta de Registos de Dados Policiais

O Centro de Colecta e de Registos de Dados Policiais (CCRDP), foi inaugurado hoje na cidade da Praia. A ministra da Justiça avança que a estrutura está munida do sistema de informação policial e um quadro de pessoal altamente qualificado.

Joana Rosa destaca um conjunto de objectivos bem definidos e devidamente alinhados com a política da segurança do país, que se pretende alcançar com o CCRDP.

“O estreitar dos laços de cooperação entre as agências nacionais de aplicação da lei, conferindo-lhes a oportunidade e a possibilidade de troca de informações com os respectivos homólogos, seja a nível regional, seja internacional. Produção de inteligência policial a partir dos dados recolhidos de forma permanente e sistemático que, depois de tratados e validados, são partilhados entre os órgãos de aplicação da lei, seja a nível nacional, regional e global. Fornecer, a todo o tempo e sempre que solicitado, informações estratégicas e operacionais de modo a corroborar com as investigações em curso”, aponta.

O centro também irá contribuir na definição da própria política criminal do país, mediante a produção e disponibilização de uma pluralidade de dados estatísticos de natureza criminal.

O Centro de Colecta e de Registos de Dados Policiais (CCRDP), projecto da CEDEAO, financiado pela União Europeia e apoio técnico da INTERPOL, foi implementado no âmbito do Programa Sistema de Informações Policiais para África Ocidental. A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, referiu no seu discurso que foram enviadas duas toneladas de equipamentos para a montagem do centro.

“A inauguração deste centro representa o início de uma nova etapa na implementação do programa SIPAO, com a perspectiva de alargar um sistema de informação policial aos vários serviços de polícia e aos tribunais. Esperamos que o sistema possa ser acessível a todas as polícias, agências executivas, procuradoria e tribunais em Cabo Verde, permitindo uma fluidez de intercâmbios com as bases de dados da Interpol Europa e com as bases de dados das polícias dos países da CEDEAO e da Mauritânia”, realçou.

O Centro de Colecta e de Registos de Dados Policiais (CCRDP), será comum à Polícia Judiciária, à Polícia Nacional, à Direção Nacional das Receitas do Estado e à Inspeção Geral das Atividades Económicas.

A nível nacional, visa criar um sistema de base de dados, administrado pelo Centro de Coleta e de Registos de Dados Policiais CCRDP/DACORE, responsável pela recolha, centralização em formato digital, de dados e informações policiais e criminais emanados de processos penais e a partilha entre as agências de aplicação da lei do país.

A nível regional, o sistema nacional será ligado em rede para criar uma plataforma regional, visando a partilha de informações policiais, sob a égide da CEDEAO.

A nível global, cada sistema nacional SIPAO/WAPIS, será ligado ao respectivo Gabinete Central Nacional (BCN) da INTERPOL, de modo a permitir a troca mundial dos dados nacionais legalmente autorizados, através do Sistema de Comunicação Policial Global Seguro I-24/7 da INTERPOL.