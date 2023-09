PJ recebe doação de equipamentos da Embaixada da China

A Polícia Judiciária recebeu uma oferta de equipamento forense digital da Embaixada da China em Cabo Verde. O acto simbólico da entrega do donativo, orçado em cerca de 15 mil contos, foi realizado hoje nas instalações da Polícia Judiciária, na cidade da Praia.

A cerimónia contou com a presença da ministra da Justiça, Joana Rosa, que destacou a importância do donativo no fortalecimento das capacidades do país no combate ao cibercrime

"São equipamentos informáticos para o laboratório forense digital que têm valias do ponto de vista de investigação de crimes informáticos, crimes que são assuntos a vários níveis. Falamos muito hoje na cibercriminalidade, e vamos poder ter com esses equipamentos ter uma polícia judiciária bem preparada, com equipamentos de ponta para investigar o crime cibernético", sublinha.

Por sua vez, o embaixador da China, Xu Jie, disse acreditar que os equipamentos vão ajudar na melhoria da segurança pública.

“Acredito que este lote de equipamentos vai desempenhar o seu papel para salvaguardar a segurança de Cabo Verde”, destacou.

Xu Jie sublinhou a “relação muito forte” entre os povos da China e de Cabo Verde, apesar da distância, e manifestou a intenção de continuar a desenvolver ainda mais a cooperação entre os dois países