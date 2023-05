Apresentação períodica e prisão prveentiva a suspeitos de VBG e abuso sexual em Mosteiros

O Tribunal da Comarca de Mosteiros impôs apresentação periódica a um homem suspeito de de violência baseada no género na sua forma agravada e continuada e prisão preventiva a um outro homem suspeito de abuso sexual com penetração agravada.

Segundo um comunicado do Ministério Público da passada sexta-feira, 12, a detenção dos suspeitos ocorreu fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de dois autos de instrução, registados na Procuradoria daquela Comarca.

Trata-se de dois homens, sendo um natural da Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda e outro de Nossa Senhora da Graça, Concelho dos Mosteiros e da Praia, solteiros, trabalhadores, residente em Relvas e Queimada Quincho, de 36 e 28 anos de idade, respectivamente.

De acordo com a mesma fonte, ao arguido de 28 anos residente em Mosteiros Trás, natural da freguesia de Nossa Senhora da Graça, Praia, indiciado da práctica de um crime de VBG na sua forma agravada e continuada, foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da casa de morada de família, proibição de contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades.

Já ao arguido de 36 anos, residente em Relvas, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, Mosteiros, indiciado da práctica de um crime de abuso sexual com penetração agravada, foi aplicada prisão preventiva.

Os referidos processos que continuam em investigação, permanecem em segredo de justiça.