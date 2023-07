Prisão preventiva e apresentação periódica a homens suspeitos de VBG e abuso sexual de crianças na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva, apresentação periódica e outras medidas de coação que implicam proibição do contacto com a vítima, a quatro homens suspeitos de de violência baseada no género na forma agravada e abuso sexual de crianças.

Segundo informou o Ministério Público, os suspeitos foram detidos, fora de flagrante delito, no âmbito da investigação de dez autos de instrução, registados na Procuradoria da República da Comarca da Praia. Os supeitos, de nacionalidade cabo-verdiana e guineense, têm idades compreendidas entre 27 e 52 anos de idade e residem na cidade da Praia. Conforme a mesma fonte, ao empresário público de 52 anos de idade, indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género na forma agravada, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada de família, proibição de contactar e de se aproximar da vítima e apresentação periódica às autoridades. Já ao electricista / técnico de frio, de 37 anos de idade, indiciado da prática de três crimes de violência baseada no género na forma agravada, foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada de família, proibição de contactar e de se aproximar da vítima e apresentação periódica às autoridades. O Ministério Público avança ainda que ao trabalhador/lavador de carros, cidadão da Guiné Bissau, de 27 anos de idade, indiciado da prática de dois crimes de violência baseada no género na forma agravada, foram aplicadas as medidas de proibição de contactar e de se aproximar da vítima e apresentação periódica às autoridades. Ao trabalhador de construção civil, de 29 anos de idade, indiciado da prática de seis crimes de abuso sexual de crianças, perpetrados contra a sua sobrinha de 12 anos de idade, foi aplicada a medida de coação prisão preventiva.

