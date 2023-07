​ICIEG apresenta projecto “Dona di nha vida” com foco no combate à VBG

O ICIEG apresenta, esta segunda-feira, na Praia, o projecto “Dona di Nha Vida”, um programa de mentoria e iniciação de negócios destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, e que representa um importante acção de combate à Violência Baseada no Género.

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) explicou em nota de imprensa que o referido projecto pretende capacitar indivíduos, principalmente mulheres, para a geração de renda e emprego, permitindo-lhes superar a condição de vítimas de violência e assumirem um papel activo como protagonistas de suas próprias histórias de sucesso.

Conforme a mesma fonte, “Dona di Nha Vida” irá proporcionar cursos e oficinas práticas, palestras e rodas de conversa, abordando temáticas relacionadas com a gestão e educação financeira, de forma a capacitar os participantes na geração de renda, emprego e formalização de micro empreendimentos individuais, colectivos e sociais.

Além da apresentação do referido projecto, informa o ICIEG, está prevista a assinatura de um memorando de entendimento entre o ICIEG e o Mentors Internacional, com o intuito de promover a igualdade de oportunidades no acesso ao emprego digno.

Neste quadro, ambas as instituições se comprometem a promover a realização conjunta de acções de mentoria, formação e capacitação nas áreas estratégicas de género, desenvolvimento social, empreendedorismo e educação financeira.

Adiantou ainda que serão desenvolvidas acções de sensibilização sobre as questões da igualdade de género, incorporadas nas formações ministradas pelo Mentors International.