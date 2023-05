Governo está focado em erradicar a pobreza extrema até 2026 – Fernando Elísio Freire

O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social reiterou hoje a ambição do Governo em erradicar a pobreza extrema até 2026. Fernando Elísio Freire avança que será realizado um novo inquérito em 2024, e que de acordo com a actualização dos números, o Governo não terá problemas em fazer uma redefinição das metas.

Em declaração à imprensa, na Cidade da Praia, na apresentação da Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema (ENEPE) 2022-2026 as especialistas da África Ocidental e Central do Banco Mundial (ECRAW), Fernando Elísio Freire sublinhou que o Governo tem um projecto de capital humano de 7 milhões de euros, como Banco Mundial, que abarca a parte da habitação social e também o fortalecimento e o desenvolvimento da inclusão produtiva que vai ser alargado para os 22 municípios do país.

“Portanto, naquilo que é a acção do Governo para eliminar a pobreza extrema até 2026, nós estamos focados em utilizar o Cadastro Social Único, sabemos quantas famílias são, onde estão, como vivem e o que precisam. (…) È um objectivo ambicioso, forte mas volto a repetir, em 2024 o Instituto Nacional de Estatística (INE) fará um novo inquérito sobre as despesas das famílias, os números serão actualizados, e de acordo com a actualização destes números, o Governo não terá problema nenhum em fazer uma redefinição das metas”, informou.

Segundo o governante, o país segue no caminho certo para alcançar as metas traçadas. O ministro da Familia inclusão e Desenvolvimento Social, considera Cabo Verde um exemplo na luta para o desenvolvimento, com um "percurso extraordinário" , e reiterou o esforço de todos para alcançar o pleno desenvolvimento

“Hoje é um dia de orgulho para Cabo Verde, porque estamos aqui a ser apresentados ao mundo como um exemplo, e todos os cabo-verdianos devem sentir orgulhosos hoje do percurso feito no seu país e trabalhamos para continuarmos a ser um exemplo, devemos ficar contentes, mas também a nossa responsabilidade aumenta porque queremos continuar a ser um país de exemplo, não para os outros mais para nós próprios. Ninguém mais do que um cabo-verdiano quer que Cabo Verde seja um país desenvolvido, ninguém mais do que um cabo-verdiano quer eliminar a pobreza”, acrescentou.

Por seu turno, a representante do Banco Mundial, Eneida Fernandes, disse que as estratégias apresentadas pelo ministro, os programas e a ambição do Governo, são coerentes e estão “absolutamente alinhadas”, tanto com a assistência técnica do Banco Mundial como com o financiamento para áreas específicas.

“Cabo Verde será o primeiro país a erradicar a pobreza extrema até 2026, e os colegas do Banco Mundial vieram entender um pouco mais sobre aquilo que é estratégia, os programas e como é que o banco pode ajudar ainda mais a atingir esse objectivo. Eu acho que os programas e a ambição, foi coerente tanto a nível do programa, o programa de inclusão social que visa focar nas famílias que realmente estão na pobreza extrema e retirá- los desta condição até 2025. O Banco Mundial apoia realmente a estratégia do Governo , as prioridades principais estão absolutamente alinhadas”, acrescentou

A apresentação que reuniu vários especialistas em Assuntos Externos para a África Ocidental e Central do Banco Mundial, decorre de 15 a 17 de Maio, com o objectivo de debater questões ligadas a erradicação da pobreza extrema, sendo um dos enfoques do Banco Mundial, no continente Africano, em que Cabo Verde é considerado um modelo de sucesso em termos de governação e de desenvolvimento económico e reconhecido pela sua estabilidade democrática.

Erradicar a pobreza extrema até 2026 é um compromisso do Governo de Cabo Verde assumido no âmbito da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).