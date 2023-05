PM inaugura estrada que liga Ribeira da Prata à Fragata, orçada em cerca de 200 mil contos

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, vai estar nos dias 15, 16 e 17 em São Nicolau, para inaugurar a Estrada que liga Ribeira da Prata à Fragata, financiada pelo Governo em aproximadamente 200 mil contos.

Num comunicado divulgado hoje na sua página do Facebook, o governante informa que a inauguração da estrada acontece no dia 16 de Maio, mas que vai também cumprir uma agenda de trabalho na ilha com várias inaugurações e lançamentos de obras e infraestruturas importantes, numa parceria entre o Governo e as Câmaras municipais da ilha.

Quanto a estrada, referiu que é financiada pelo Governo de Cabo Verde em 172. 523.629,40 contos, no quadro do programa de investimentos públicos do Executivo, visando impactar positivamente na qualidade de vida das pessoas.

“O objectivo do Projecto foi desencravar localidades, desenvolver a economia local, incluindo a agricultura, pecuária e turismo rural; e melhorar substancialmente as condições de tráfego e acessibilidade na região, trazendo vantagens de tempo e de conforto para os utentes”, escreveu o Primeiro-ministro.

São 2,3 km de extensão, com uma faixa de rodagem de 5 m de largura, pavimentada em calçada de paralelepípedos de pedras basálticas; e dotada de órgãos de drenagem transversal e longitudinal, além de sinalização e segurança.

De salientar que em Fevereiro, a ministra das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), Eunice Silva, disse durante uma sessão plenária, que o Governo fez, de 2016 a 2022, 124,3 quilómetros de estradas sendo 46,4 km em calçada e 77,9 em asfalto, num montante total de 3.211.000 contos.

Na altura, a ministra avançou que estava, em execução 68,4 km de estradas, também em calçada e asfalto em todo o país, e que deverão ficar concluídas ainda este ano, totalizando um valor de 2.125 mil milhões de escudos.