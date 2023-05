China doa equipamentos hospitalares avaliados em quatro mil contos ao Hospital Agostinho Neto

A China doou hoje ao Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), na cidade da Praia, cerca de quatro mil contos em equipamentos hospitalares para reforçar a melhoria do serviço de maternidade e do bloco operatório central.

O acto de entrega, pelo embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie, foi presidido pela ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, tendo ambos destacado a relevância desta cooperação bilateral que data de há quatro décadas, com destaque para o sector da saúde.

“Testemunhamos aqui com muita satisfação a entrega deste material simbólico no valor de cerca de quatro mil contos ao Hospital Agostinho Neto, há que realçar que nós estamos aqui perante uma cooperação entre dois estados, dois povos irmãos de cerca de 40 anos e o sector da saúde é um sector que tem tido sempre o apoio da cooperação chinesa do estado chinês que nos agradecemos profundamente”, declarou a ministra da Saúde.

Por seu lado, a chefe da equipa médica chinesa em Cabo Verde, Lan, adiantou que dos equipamentos doados pela China incluem principalmente cinco conjuntos de lâmpadas cirúrgicas sem sombra, instrumentos e materiais cirúrgicos para ortopedia, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia e medicina tradicional chinesa.

Precisou ainda que a equipa que lidera está atenta às necessidades do HUAN para o desenvolvimento de um plano específico para o próximo ano, pelo que espera fornecer assistência direcionada, perspectivando continuar a trabalhar com “determinação, amor e generosidade”.

“Eu e os meus colegas temos liderado ativamente a realização de cirurgias de alta complexidade promovendo a implementação e execução de tecnologias de ponta conduzindo treinamentos clínicos em diversas áreas com técnicas de anestesia de qualidade tratamento obstétrico de alto risco (..)”, sintetizou a médica Lan.

Por seu lado, o presidente do conselho de administração do HUAN manifestou, igualmente, a satisfação por esta “nobre e grande iniciativa” da China.

“Cabo Verde e China são dois países unidos pelo laço de amizade, cultura, mas também de cooperação desde o início dos primórdios, da independência, tendo o sector da saúde como seu foco e constatamos isso durante a pandemia. Um percurso de quase quatro décadas marcadas por grandes conquistas e realizações e que hoje estamos a testemunhar mais um passo”, salientou Imadoeno Cabral.

Esta cooperação, mencionou, não cingiu apenas à disponibilização de meios humanos, mas também de equipamentos médicos e tecnológicos, constitui ainda um espaço de trocas de saberes e de conhecimento, tendo apontado que este ano houve um reforço de nove médicos de diversas áreas.

Daquilo que é infra-estrutura física, Imadoeno Cabral assinalou o serviço de maternidade, central de consultas, casa mortuária, serviço de ortotraumatologia e de cirurgia e recentemente a instalação da Unidade de Cuidados Intensivos e da unidade de acupuntura.

E hoje, frisou, testemunhou-se mais um acto de doação de equipamentos que se destinam ao reforço de capacidade e respostas do hospital, materiais “extremamente valiosos” para o bom funcionamento não só do serviço de maternidade, mas do bloco operatório central, serviço de ortotraumatologia e acupuntura, para “melhor servir” a população.