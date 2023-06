Cabo Verde espera boa campanha agrícola principalmente nas ilhas do sul

Cabo Verde terá uma boa campanha agrícola este ano, principalmente nas ilhas a sul do país. Garantia da directora-geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária, em conferência de imprensa, esta manhã, na cidade da Praia.

“A sul do país, poderá ser uma campanha muito favorável este ano, mas para todas as ilhas prevê-se uma boa campanha, dentro do nosso normal climatológico", assegura.

Eneida Rodrigues revela que o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) fixou um conjunto de medidas para que campanha agrícola 2023-2024 decorra sem sobressaltos, realçando que as delegações do ministério e o INIDA têm um total de 57.683 plantas florestais e fruteiras, 350.000 estacas de batata doce e de mandioca para a campanha.

“Em relação a sementes de pasto, encontram-se disponíveis cerca três toneladas de diferentes espécies, recolhidas no ano anterior e produzidas pelo INIDA, que serão distribuídas para as ilhas e concelhos de maior necessidade. Tendo em conta que houve uma produção razoável no sequeiro em todas as ilhas agrícolas no ano passado, ainda que mais fraca na ilha de Santiago, principalmente na parte central e sul, é de esperar que as sementes das principais espécies cultivadas no sequeiro, milho, feijões, estejam disponíveis a nível nacional”, aponta.

A directora-geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária destaca que se houver necessidade, as delegações do MAA estão disponíveis para apoiar os agricultores a identificar locais onde as sementes poderão ser adquiridas.

Eneida Rodrigues antecipa que este ano, em princípio, não deverão existir eclosões muito significativas de gafanhote, tendo em conta que os focos do ano transacto foram controlados atempadamente. As ilhas Brava, Boa Vista e sul de Santiago deverão merecer uma atenção mais reforçada.

Por outro lado, Nora Silva, presidente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), afirma que, relativamente à lagarta-do-cartucho, a praga é de difícil previsibilidade, sendo que se tem apostado em métodos de controlo integrado.

“O INIDA dispõe de três Biofábricas de produção do inimigo natural, o Trichogramma Pretiosum, nomeadamente nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão, sendo a produção prevista de Trichogramma Pretiosum suficiente para cobrir as áreas de sequeiro a nível nacional”, revela.

A presidente do INIDA sublinha que o orçamento alocado para a campanha agrícola 2023-24 ronda os 58 mil contos, integralmente suportados pelo orçamento do Ministério da Agricultura e Ambiente.