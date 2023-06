PM preside tomada de posse dos Membros do Conselho das Finanças Públicas

O Primeiro Ministro (PM), Ulisses Correia e Silva, preside hoje à tomada de posse dos Membros do Conselho das Finanças Públicas, tendo Osvaldo Borges como presidente do Conselho da Administração.

Segundo uma nota do Governo, dos novos membros do Conselho das Finanças Públicas além de Osvaldo Borges constam como vogais, Albertina Fortes, Carla Carvalhal, Carlos Manuel Rocha e o Minarvino Furtado.

A nota do Governo sublinha que a missão do Conselho das Finanças Públicas é a de proceder a uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental, promovendo ao mesmo tempo a sua transparência, de modo a contribuir para a qualidade da democracia, das decisões de política económica e de reforço da credibilidade financeira do Estado.

De acordo com a nota do Governo ainda, por forma a cumprir adequadamente a sua missão, como órgão independente, não pode, no exercício das suas funções, solicitar nem receber instruções de nenhum órgão político ou administrativo, muito menos, privado, estando vinculado estritamente à Constituição e às leis.

Criado pela Lei no 55/IX/2020, de 1 de Julho, compete ao Conselho das Finanças Públicas, avaliar os cenários macroeconómicos adoptados pelo Governo e a consistência das projecções orçamentais com esses cenários, analisar a dinâmica da dívida pública e a evolução da sua sustentabilidade, avaliar a situação financeira das autarquias locais e a situação económica e financeira das entidades do sector público empresarial e o seu potencial impacto sobre a situação consolidada das contas públicas e sua sustentabilidade.

A cerimónia de tomada de posse terá lugar no Palácio do Governo.