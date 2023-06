José Maria Neves nomeado patrono da Década dos Oceanos pela comissão oceanográfica da UNESCO

​O Presidente da República, José Maria Neves, vai ser nomeado patrono da Década dos Oceanos, durante a Assembleia-geral da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, que decorre em Paris, na França.

Um convite formulado pela directora-geral da UNESCO e prontamente aceite pelo Chefe de Estado cabo-verdiano, conforme anunciado no final da II conferência sobre os oceanos que a Presidência da República promoveu hoje, na cidade da Praia, no quadro das acções para assinalar a Década dos Oceanos.

José Maria Neves junta-se a esta Aliança da Década dos Oceanos que é um grupo de parceiros eminentes que catalisam apoios para a década através da mobilização dos recursos, networking e influência.

A Aliança foi criada para congregar líderes globais à volta de um esforço colectivo mundial liderado pela ONU para resolver alguns dos desafios oceânicos mais prementes e já integra personalidades como o Presidente da Seicheles, o príncipe do Mónaco e o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com a UNESCO, o grande objectivo da nomeação de José Maria Neves é de ampliar o papel de Cabo Verde na acção global dos oceanos no âmbito da década das nações unidas da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável 2021-2030.

Esta nomeação veio agora juntar-se ao Champion Africano para Preservação do Património Natural e Cultural da África.

José Maria Neves declarou-se contente com a agregação da República de Cabo Verde à aliança da Década dos Oceanos de que vários países já fazem parte.

“Essa plataforma que vai procurar realizar os objectivos da Década do Oceano… Cabo Verde enquanto Estado oceânico deve assumir as suas responsabilidades e aqui é muito importante fazermos o nosso trabalho de casa em relação à década dos oceanos. Portanto, vamos assumir essas responsabilidades e vamos associar ao Champion da preservação do património natural e cultural da África”, adiantou.

O chefe de Estado cabo-verdiano indicou que enquanto Champion de África que já está a trabalhar para ter cinco vice-presidentes de vários países, representando a África Ocidental, a África do Norte, a África Oriental, a África Central e a África Austral para trabalhar a preservação do património natural e cultural e mobilizar também para que Cabo Verde dê um salto gigantesco neste domínio.

Juntamente com o Governo vamos trabalhar na implementação das suas estratégias, mobilizando as ONG, as universidades, o poder local e os cidadãos cabo-verdianos para fazer a diferença e cumprir, enquanto um estado oceânico, todos os objectivos relacionados com a década dos oceanos.

De entre acções da década (2021-2023) destaca-se a ambição de aumentar as áreas marinhas protegidas dos actuais 1% para 30%, até 2030.

Face aos desafios identificados garantiu que, enquanto Presidente da República, vai aproveitar esta Década do Oceano para dar uma forte contribuição a nível nacional e no quadro regional para aumentar a “literacia oceânica” e ajudar numa maior aproximação dos cidadãos ao mar.

Por outro lado, propõe-se trabalhar para assegurar um desenvolvimento abrangente das capacidades e o acesso equitativo aos dados, informações, conhecimentos e tecnologia, em todos os aspectos da ciência oceânica e para todas as partes interessadas.