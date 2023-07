PR condecora figuras nacionais e internacionais

20 personalidades e instituições vão ser agraciadas por José Maria Neves pelo contributo à edificação da Nação

A partir das 17h00, no Palácio do Plateau, a Presidência da República dá o pontapé de saída ao seu programa comemorativo do 5 de Julho, sob o signo do reconhecimento e valorização do contributo histórico, político, cultural e científico de personalidades e instituições na edificação do Estado Cabo-verdiano, segundo nota da presidência.

O Presidente da República vai condecorar 20 personalidades individuais nacionais nas Ilhas e na Diáspora e, também, estrangeiras, para além de instituições que contribuíram para a construção da Nação cabo- verdiana.

Entre os homenageados está Salim Ahmed Salim, ex-Secretário-geral da antiga OUA - Organização da Unidade Africana (1989- 1991) foi uma das testemunhas internacionais da Cerimónia da Proclamação da Independência de Cabo Verde, na Várzea, a 5 de Julho de 1975.

A viúva de Agostinho Neto, Maria Eugénia Silva Neto, está também neste leque de condecorados. “Renomada poetisa e escritora, a homenageada representa a Luta de Libertação no feminino, ela que foi parte importante do departamento e estratégia de comunicação do MPLA, tendo contribuído enormemente com os seus poemas, artigos e outros escritos em jornais, revistas e rádios para a propagação dos ideais da Independência de Angola defendidos pelo MPLA, mas também de Cabo Verde onde viveu com o marido”.

Ao nível das instituições que se têm destacado na defesa do ambiente, da biodiversidade e da cidadania ambiental, cita-se o exemplo do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, INIDA. “O contributo deste e outros actores ajudou a estruturar instituições públicas relevantes para o desenvolvimento nacional e na promoção da sustentabilidade ambiental”.

A Diáspora estará também representada, bem como a cultura, neste caso a música, através de Fernando Amarante Dias - Chando Graciosa-, que, “com o seu trabalho, ligado essencialmente à promoção do funaná genuíno, trouxe para o panorama musical cabo-verdiano composições de grande valor patrimonial e cultural”.

Esta manhã, José Maria Neves, procede à tradicional deposição de coroas de flores no Memorial Amílcar Cabral, às 09h00.

Às 10h00, o Chefe de Estado preside a Sessão Solene da Assembleia Nacional comemorativa do 48º aniversário da Independência Nacional, com mais uma mensagem aos deputados e à Nação que, diz a presidência, será “reflexiva das conquistas e, também dos percalços e desafios, que ainda são muitos, mas sendo certo que o caminho percorrido até esta muito orgulha os cabo-verdianos”.