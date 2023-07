Índice de Coesão Territorial aponta crescimento de assimetria entre os municípios– INE

Os dados do Índice de Coesão Territorial (ICT), que permite avaliar o desempenho de cada município no contexto do desenvolvimento nacional, divulgados hoje, apontam para a existência duma alta assimetria global entre os municípios. Os valores obtidos em 2023, comparando com os resultados de 2022, indicam que a diferença entre municípios mais e menos desenvolvidos é maior.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), apontam desigualdade no desenvolvimento entre os municípios. Na ilha de Santiago, o Município de São Miguel, registou uma evolução de oito posições no ICT, enquanto que o Município de Santa Cruz ocupa a última posição entre os municípios do país, com ICT = 69,8.

Os dados revelam ainda que os municípios da Ribeira Grande de Santo Antão, São Domingos e de Ribeira Grande de Santiago melhoraram de posição na tabela.

O Município de Santa Catarina do Fogo, com ICT = 78,9, é de entre todos os municípios, aquele que mais desceu de posição, actualmente ocupa a 18º posição, sendo que em 2022 ocupava a 13º posição. Ainda entre os municípios que mais desceram na tabela, segue o Município do Porto Novo, Santo Antão, que passou da 17º para a 21º posição.

Os dados indicaram que os municípios da Praia, de São Vicente, de Santa Catarina, da Boavista, da Brava, da Ribeira Brava e de São Lourenço dos Órgãos, são os que mantiveram as mesmas posições alcançadas em 2022.

Os dados do INE revelaram que o Município da Praia, tal como em 2022, continua no topo da lista dos municípios, com o valor do ICT = 172,8, seguido do Município de São Vicente (ICT = 151,7).

Na 3º posição entre os municípios com valor do ICT mais elevado, afigura-se o Município da Ribeira Grande, com ICT = 129,7, sendo que em 2022 ocupava a 5º posição.

O Município do Sal, que em 2022 ocupava a 3º posição, passou a ocupar a 5º posição, distanciando-se do Município da Praia e de São Vicente de maneira considerável e sendo ultrapassado pelos Municípios da Ribeira Grande e de Santa Catarina.

Comparando os valores do ICT do município com o valor da Média Nacional (ICT = 100), 8 municípios têm valores do ICT acima desse valor, enquanto que os 14 municípios restantes têm valores do ICT abaixo do valor da Média Nacional. Acima do valor ICT da Média Nacional, estão os municípios da Praia, de São Vicente, da Ribeira Grande, de Santa Catarina, do Sal, da Boavista, da Brava e do Tarrafal.

O Município do Tarrafal e o Município da Brava têm valores do ICT acima do valor do ICT da Média Nacional, eles que em 2022 obtiveram valores do ICT abaixo do valor do ICT da Média Nacional.

O relatório do INE aponta que sendo o ICT um indicador que avalia a evolução das assimetrias intermunicipais, pelos valores obtidos em 2023, deixa claro a existência duma alta assimetria global entre os municípios. Comparando com os resultados de 2022, os dados apontam pelo aumento de assimetria entre os municípios, com os municípios mais desenvolvidos a distanciar-se dos menos desenvolvidos.

Em termos das dimensões, as análises dos resultados mostram que na Dimensão Social há alguma coesão entre os municípios, enquanto que na Dimensão Económica e na Territorial, a situação aponta para uma alta assimetria entre os municípios, que se comparado com os resultados de 2022, se agravaram.

Promovido pelo Ministério da Coesão Territorial, em parceria com o INE, o Índice de Coesão Territorial permite avaliar o desempenho de cada município no contexto do desenvolvimento nacional, assim como as disparidades de desenvolvimento entre os diferentes concelhos.