​Construções precárias preocupam Proteção Civil em São Vicente

As construções informais e precárias nas encostas continuam a ser a principal preocupação das autoridades em São Vicente, para a época das chuvas que se avizinha. Quem o diz é o vereador do pelouro da Proteção Civil e Bombeiros da Câmara Municipal, Anilton Andrade.

O autarca falava na tarde desta quinta-feira, em entrevista à Rádio Morabeza.

“Sem dúvidas que a principal preocupação tem que ver com os assentamentos informais em zonas com risco de deslizamento de terras. Desabamento de tetos de algumas casas é outra preocupação. Portanto, a questão habitacional é a nossa preocupação fundamental”, diz.

Quanto aos preparativos para a época das chuvas, o responsável garante que os trabalhos estão a decorrer a bom ritmo, com visitas a todas as zonas de risco e intervenções de prevenção no terreno.

“Continuamos com desobstrução de caminhos de água, limpeza dos aquedutos, desassoreamento de ribeiras, dos diques e das enxurradas em zonas com estaleiros. Basicamente estamos a fazer um trabalho de prevenção, para o qual contamos com a colaboração de todos”, aponta.

Para hoje está agendado um encontro com todas as entidades da Protecção Civil e parceiros da ilha, com o objectivo de avaliar a situação actual e traçar estratégias de intervenção.