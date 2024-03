​Bombeiros de São Vicente ganham desfibrilador para ajudar na resposta às emergências pré-hospitalares

Os bombeiros municipais de São Vicente receberam, sábado, da Rotary Club do Mindelo um desfibrilador que deverá ajudar a dar “melhor resposta” às emergências pré-hospitalares, segundo o vereador do pelouro da Protecção Civil.

Anilton Andrade, que falava à imprensa antes do acto de entrega, realizado no Estádio Adérito Sena, assegurou que a oferta é de “extrema importância” para os bombeiros e o Serviço Municipal de Protecção Civil, porque irá “melhorar a qualidade do atendimento” numa ilha com uma média de “mais de três mil” emergências pré-hospitalares anuais.

“Este equipamento, nas vítimas de paragem cardiorrespiratórias, permite-nos dar uma melhor resposta. É um equipamento que pode nos ajudar em espaços onde podem aparecer emergências colectivas”, considerou a mesma fonte, agradecendo o gesto do Rotary Club do Mindelo, que, segundo a mesma fonte, já ofereceu à corporação uma ambulância e outros equipamentos.

Desta vez foi este equipamento orçado em cerca de 150 contos, que se junta a mais um outro na posse dos bombeiros e oferecido por uma outra entidade, conforme o vereador.

Questionado se tendo em conta o preço “razoavelmente acessível”, este não poderia ter sido antes adquirido pela própria câmara municipal, Anilton Andrade esquivou-se aprofundar o assunto e justificou que a edilidade neste momento funciona em regime de duodécimos.

Mas, admitiu a necessidade do equipamento para salvar vidas e especialmente em espaços como recintos desportivos, portos, aeroportos e outros com grande movimentação de pessoas.

Da parte do Rotary Club do Mindelo, o presidente Júlio Carlos Andrade disse que decidiram ajudar mais uma vez os bombeiros com intuito de conseguir alcançar mais pessoas da comunidade através desta oferta, conseguida a partir da parceria com a Aeroportos e Segurança Aérea (ASA).

A entrega, segundo a mesma fonte, foi adiada por algumas razões, entre as quais a pandemia da covid-19, mas agora conseguiu-se a concretização para auxiliar nos atendimentos associados, por exemplo, ao desporto.

“Esperamos que nunca aconteça, mas, no caso de necessidade, o equipamento já estará entregue e devidamente pronto a ser usado”, sustentou Júlio Carlos Andrade, referindo-se ao facto do desfibrilador, aparelho usado para casos de paragem cardiorrespiratória, ser instalado na ambulância que fica de prontidão nos jogos do Estádio Adérito Sena.

O Rotary Club do Mindelo, com cerca de 28 anos de existência, tem como um dos lemas “Dar de si, antes de pensar em si”, defendido por membros que trabalham em regime de voluntariado.

O presidente Júlio Carlos Andrade assegurou que tem em agenda várias actividades e neste momento já começam a preparar o novo ano rotário, com início a 01 de Julho de 2024.