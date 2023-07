Operação policial resulta em detenções e apreensões em vários bairros da Cidade da Praia

A Polícia Nacional (PN) desencadeou no sábado, 22, uma operação especial de prevenção criminal nos bairros Fundo Cobom, Meio de Achada, Tira Chapéu, Várzea e Achada Eugénio Lima, na Cidade da Praia, que resultou em detenções e apreensões.

A operação, coordenada pela Direcção Central de Investigação Criminal da Polícia Nacional (DCIC), contou com o envolvimento de 120 policiais, incluindo oficiais, agentes e subchefes da PN, sob a colaboração do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, da Direção de Estrangeiros e Fronteira, do Comando da Guarda Fiscal e do Comando da Polícia Marítima.

Segundo informações avançadas à Inforpress pelo comandante da DCIC, Adilson Costa, a ação resultou na detenção de seis pessoas, das quais três detidas em flagrante delito por crimes relacionados a drogas e armas, enquanto as outras três foram detidas por cumprimento de mandado do Ministério Público, relacionados a diversos crimes.

Durante a operação, foram abordadas e submetidas a revistas de segurança 215 pessoas, e 106 veículos foram fiscalizados e, destes, quatro foram apreendidos devido à falta de documentação exigida.

Além disso, foram aplicadas coimas a motoristas por violação do Código de Estrada e por falta de documentação.

Os esforços da equipe policial também resultaram, segundo Adilson Costa, na apreensão de duas armas de fogo e diversas armas brancas, bem como na apreensão de produtos estupefacientes.

O comandante reiterou o compromisso da PN em continuar com operações do tipo, no âmbito do Plano Verão Seguro, com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade dos cidadãos durante a temporada de Verão.

As autoridades encorajam a colaboração da comunidade, incentivando os cidadãos a denunciarem atividades criminosas, a fim de criar um ambiente mais seguro e protegido para todos.