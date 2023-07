Cabo Verde investiu 931 mil contos em evacuação médica de 4.905 doentes em 2022

O presidente do conselho de administração (PCA) do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Mário Fernandes, avançou hoje que Cabo Verde investiu 931 mil contos ao evacuar mais de quatro mil doentes para tratamentos especializados em Portugal em 2022.

Este responsável, que falava ao presidir à abertura do fórum sobre “Evacuações Médicas”, enquadrado nas celebrações do Dia Nacional da Segurança Social assinalado no passado dia 15 de Julho, realçou que apesar dos ganhos são necessárias melhorias contínuas na humanização do processo visto tratar-se de doentes em risco de vida.

Segundo o presidente do INPS, a evacuações de doentes tanto dentro do território nacional como para o exterior, tem registado nos últimos três anos, custos avultados e crescentes principalmente, destacou, com as despesas de deslocação e estadia.

Em 2020, avançou, foram investidos 780 mil contos e evacuados no total 2.873 doentes e em 2021 foram 790 mil contos em evacuação de 3.908 doentes para tratamentos em hospitais portugueses.

Dada a este facto e considerando que estes números podem ser controlados e reduzidos mediantes os intervenientes envolvidos no processo de evacuação, Mário Fernandes apelou a uma análise profunda dos dados de modo que as medidas sejam introduzidas atempadamente.

“O INPS como entidade gestora do sistema de protecção social contributiva, é visto pela sociedade cabo-verdiana, como um dos principais responsáveis pelo processo da evacuação sanitária. As evacuações só acontecem porque bem antes da intervenção da segurança social, as Entidades da Saúde, Juntas da Saúde, Ministério da Saúde e Ministério dos Negócios Estrangeiros prestam um serviço incansável, com quem dividimos as competências na matéria” explicou.

De acordo com Mário Fernandes, é chegado o momento de debater abertamente as complexidades e especificidades das educações sanitárias, para que, dentro das vulnerabilidades e riscos sociais que todos os cidadãos estão sujeitos, seja possível direccionar a atenção à doença e nas medidas que o país dispõe para o seu combate.

Relativamente ao Dia Nacional da Segurança Social, o presidente do INPS afirmou que a protecção social foi desde logo assumida como desígnio nacional, dedicado à necessidade de proteger a população em situações de vulnerabilidades seja por desemprego, invalidez, doenças ou outros casos de redução ou ausência de meios de subsistência.

“Ainda temos muitos desafios por vencer até alcançar a meta principal que passa por ter todos os cabo-verdianos cobertos pelo sistema de protecção social obrigatório. Mas considerando o difícil ponto de partida, devemos orgulhar dos ganhos conseguidos, estamos confiantes no futuro do sistema que hoje é robusto e sustentável, por mérito de uma equipa comprometida e engajada com a missão do instituto” reiterou, aproveitando para homenagear os envolvidos no desenvolvimento da segurança social em Cabo Verde.

Para a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, as discussões à volta das evacuações médicas são reflexo de um país aberto e sensível às questões sociais e emergenciais, no entanto ressaltou que, embora seja fundamental uma reflexão clara e responsável da questão, o processo em alguns momentos tem sido tratado de forma superficial, sem cuidados ou conhecimento no assunto.

“É responsabilidade de todos encarar esta temática com visão abrangente, deixando de lado o sensacionalismo e reducionismos. É fundamental compreender que a evacuação médica é apenas um aspecto de um processo amplo que envolve aspectos legais, clínicos, médicos e sociais, além de questões diplomáticas e de segurança sanitária “, revelou.