Grupo de 106 peregrinos de Angola e Cabo Verde dado como desaparecido após evento na Diocese de Leiria-Fátima

Um grupo de 106 peregrinos provenientes de Angola e Cabo Verde, acolhidos em três paróquias da Diocese de Leiria-Fátima, foi dado como desaparecido, informou o Comité Organizador Diocesano nesta segunda-feira, conforme avança a rádio portuguesa Renascença.

A mesma fonte cita um comunicado divulgado pela Diocese de Leiria-Fátima, descrevendo a situação "anormal" e que requereu "atenção especial".

A diocese confirmou que o desaparecimento dos 106 peregrinos foi reportado à Polícia de Segurança Pública (PSP) e à Guarda Nacional Republicana (GNR), mas até o momento, nenhuma informação esclarecedora foi prestada pelas autoridades.

Uma fonte da diocese, em contato com a Renascença, revelou que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ainda não recebeu qualquer comunicação oficial sobre o caso, mas que estão buscando entender o que pode estar acontecendo.

Após participarem do evento nas paróquias da Diocese de Leiria-Fátima, os jovens perderam contacto com os organizadores e demais colegas.

De referir que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) recebeu uma representação significativa de Cabo Verde, com aproximadamente 900 peregrinos, entre jovens e membros da Igreja, que começaram a partir da Cidade da Praia no passado dia 25.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o Diácono Daniel Vaz, responsável pela organização da delegação cabo-verdiana, alientou a importância de assumir um comportamento adequado e cumprir o prazo de estadia em Portugal, já que o não cumprimento das regras estabelecidas pode levar a consequências sérias.

Entretanto, mostrou-se confiante no regresso de todos aqueles que vão participar na JMJ.

“A Igreja forma-nos para a integridade e disciplina. É essencial sermos responsáveis e não invadirmos o espaço alheio sem permissão. Todos os peregrinos que cumprirem as normas e as condições estabelecidas para a viagem estão autorizados a participar plenamente. Quem optar por permanecer além do período permitido terá de arcar com as consequências dessa decisão”, frisou.

A Jornada Mundial da Juventude é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa. Acontece todos os anos a nível diocesano por altura do Domingo de Ramos e, a partir de 2021, no Domingo de Cristo Rei.

A cada dois, três ou quatro anos ocorre como um encontro internacional, numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença. Reúne milhares de jovens para celebrar a fé e a pertença à Igreja.