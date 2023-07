Todos os peregrinos de Cabo Verde já estão em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude

Os quase mil peregrinos de Cabo Verde inscritos para participarem na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, já estão em Portugal para o evento que decorre de 01 a 06 de Agosto.

O último grupo de quase uma centena de peregrinos do arquipélago chegou na noite deste domingo, 30, e junta-se, em Leiria e Porto de Mós, aos restantes cabo-verdianos que desde o dia 25 de Julho têm estado a viajar para Portugal para a pré-jornada, denominada “Dias nas Dioceses”.

De Cabo Verde, participam jovens, padres, irmãs, estudantes, Congregação do Espírito Santo, Diocese do Mindelo, Diocese de Santiago e Congregação Salesiana.

Entretanto, depois de Leiria, a delegação cabo-verdiana regressa hoje para o seu espaço de acolhimento, na Paróquia de Entroncamento, em Santarém e a partir daí, durante os dias da JMJ viajam todos os dias para Lisboa para participar nas actividades programadas com o Papa Francisco, conforme o diácono e assistente diocesano da juventude da Diocese de Santiago, José Manuel Vaz, em declarações à Inforpress.

Com a participação do bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, conforme o diácono, depois da Jornada Mundial da Juventude, no dia 07 de Julho, os peregrinos estarão a descansar, mas a delegação cabo-verdiana tem actividades agendadas para pós-jornada.

“No dia 08 de Agosto vamos ter uma conferência, no dia 09 de Agosto, será a vez de um fórum com dois painéis e no dia 10 de Agosto teremos um momento de confraternização”, indicou o diácono José Manuel Vaz, explicando que os peregrinos começam a regressar a Cabo Verde a partir do dia 08 de Agosto e que todos estarão no país até o dia 16 de Agosto.

Durante a JMJ, que acontece sob o lema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, serão realizadas várias actividades, como vigílias de oração, festivais da juventude e missas diárias, estando o ponto alto reservado para o dia 06, com a missa presidida pelo Papa Francisco.

Conforme a organização, a Jornada Mundial da Juventude deverá juntar em Lisboa entre um milhão e 1,5 milhões de pessoas, sendo que o Papa Francisco chega no dia 02 de Agosto e fica na capital portuguesa até 06 de Agosto.

As principais iniciativas da JMJ Lisboa 2023 decorrem em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

Além das principais cerimónias com o Papa Francisco, como a Via-Sacra (04), Vigila (05), Missa final (06), estão previstos dezenas de eventos como concertos, conferências, feira vocacional, reflexões, em múltiplos espaços da capital.

A JMJ foi instituída pelo Papa João Paulo II, em 1985, e, desde então, tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo depois passado pelas cidades de Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).