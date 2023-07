Presidente da República quer que jovens se inspirem no Papa Francisco

O Presidente da República quer que os jovens que vão participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) se inspirem nas mensagens do Papa, fazendo com que Cabo Verde seja uma sociedade muito mais fraterna.

Desejo expresso por José Maria Neves após um encontro com jovens que viajarão para Lisboa, para o encontro internacional da igreja Católica. O Chefe de Estado espera que os jovens representem Cabo Verde condignamente.

"Que seja um grande encontro. O Papa Francisco tem sido inspirador para o mundo, mas sobretudo para a juventude e espero que esses jovens possam inspirar-se nas mensagens do Papa. E em Cabo Verde, com essa inspiração, possam depois ajudar Cabo Verde a ser uma sociedade muito mais fraterna e com mais amizade, conforme as palavras do Papa Francisco", acredita.

O assistente diocesano da juventude das dioceses de Cabo Verde, diácono José Manuel Borges, refere que os jovens estão a levar na bagagem a cultura cabo-verdiana, que será mostrada através da fé.

"Vamos levar sobretudo a nossa cultura e a nossa fé e também o nosso amor. Este calor cabo-verdiano, que só nós sabemos dar, esta morabeza que só nós sabemos construir. Então, vamos levar isto para dar, para apresentar, para que possam conhecer a nossa cultura e, sobretudo, a nossa fé", aponta.

Mais de nove centenas de cabo-verdianos vão participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre de 1 a 06 de Agosto, em Lisboa, Portugal, com a presença do Papa Francisco.