Cabo Verde quer liderar Confederação Empresarial da CPLP

Cabo Verde vai candidatar-se à liderança da confederação empresarial da CPLP. Informação avançada pelo presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, à saída de um encontro com o Presidente da República, José Maria Neves.

Marcos Rodrigues diz que o Chefe de Estado garantiu todo o apoio necessário para alavancar as questões empresariais.

“Alargar o mercado, reindustrializarmos os países que compõem a CPLP, especialmente os países dos PALOP e que têm um potencial de crescimento enorme. Estamos a trabalhar e vamos trabalhar afincadamente para podermos ajudar a internacionalizar as empresas da CPLP e trazer também uma nova dinâmica para esse mercado, que é necessário”, explica.

Marcos Rodrigues avança que as eleições para a liderança da confederação da empresarial da CPLP irão decorrer este mês Novembro, em Lisboa.

“Depois dessa conversa com o senhor Presidente da República, não restou qualquer dúvida e vamos apresentar a candidatura. Cabo Verde será candidato à liderança da Confederação Empresarial da CPLP. As eleições serão antes do final do mês de Novembro, de forma que temos que correr um pouco atrás da situação e vamos naturalmente como é do conhecimento público", afirma.

O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, acrescenta que durante o encontro com o Presidente da República foram abordados outros temas relacionados com o sector empresarial, nomeadamente questões de financiamento do sector empresarial, assim como recursos disponíveis no espaço da CPLP.