Alunos do Liceu da Várzea serão acomodados em Terra Branca e ASA até conclusão do novo estabelecimento em Dezembro

Os alunos do Liceu Cónego Jacinto, na Várzea, vão ser acomodados nos liceus de Terra Branca e Achada Santo António (ASA), até a conclusão no novo estabelecimento junto ao Memorial Amílcar Cabral, ao Auditório Nacional e à Biblioteca Nacional, em Dezembro. Até lá, o Ministério da Educação garante atribuir passe escolar aos 1200 alunos daquela escola.

Conforme comunicado pelo ministro Amadeu Cruz, as obras do novo liceu estão em avançado estágio, com previsão de conclusão para o final de Dezembro de 2023.

Durante o intervalo entre Setembro (aulas começam a 18 de Setembro) e Dezembro, as salas de aula ainda estarão em processo de preparação, e como resultado, as aulas para os alunos do 7º ao 8º ano serão temporariamente realizadas nas escolas de Terra Branca, acrescentou o ministro que falava hoje, na Praia.

Para os alunos do 9º ao 12º ano, a solução é a frequência das aulas no Liceu da Escola Secundária Cesaltina Ramos, localizada em Achada Santo António.

O Ministro enfatizou que a equipe do Ministério está empenhada em proporcionar condições adequadas para que os alunos continuem seus estudos durante esse período de transição. "Estamos a criar condições e vamos atribuir aos 1200 alunos do Liceu da Várzea um passe escolar ", garantiu.

Para manter a comunidade educativa informada e esclarecer eventuais dúvidas, o Ministério da Educação planeia uma reunião com os pais e encarregados de educação no próximo sábado. O objectivo é explicar em detalhes o plano de acomodação temporária e como ele será implementado ao longo do período necessário.

O governante também destacou a importância de respeitar os acordos internacionais e contratos já firmados e reiterou o compromisso de trabalhar em conjunto com os pais e encarregados de educação para mitigar os impactos desse período transitório.

"Estamos em diálogo com os pais e encarregados de educação, vamos intensificar ainda mais os diálogos com eles no sentido de, por um lado, ter esta tolerância durante esses três meses do início do ano lectivo 2023-2024, e por outro lado, garantir que vamos ter um liceu novo, com equipamentos e com condições dignas", disse.

Amadeu Cruz ressaltou que, de acordo com o cronograma actual, a obra do novo liceu deve ser concluída em Dezembro, permitindo que os alunos retornem às aulas no novo local a partir de Janeiro.

No entanto, reconheceu a possibilidade de imprevistos e imponderáveis, daí a importância do plano de acomodação temporária para garantir a continuidade educacional dos alunos da Escola Secundária da Várzea.

De relembrar que em Maio de 2019, o Governo anunciou que o terreno onde está o Liceu Cónego Jacinto vai servir para a construção da nova embaixada dos EUA.

O Govenro dos EUA pagou ao Estado de Cabo Verde o valor de 5.800.000 USD (cinco milhões e oitocentos mil dólares).

De acordo com o projecto do Governo, o novo Liceu da Várzea terá 3 pisos, com uma área de 4.218 m2, 30 salas de aula, espaços de lazer, no qual serão construídos um polidesportivo de 1.192m2, parque de estacionamento para 14 viaturas, entre outras valências.