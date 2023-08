Mau tempo: Protecção Civil apela a atenção redobrada à segurança de pessoas e bens

O Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC) apelou aos cidadãos a redobrarem a atenção nas questões de segurança para assim proteger a vida das pessoas e a segurança dos seus bens devido ao agravamento do estado do tempo.

“Devido às condições meteorológicas adversas o SNPCB apela aos cidadãos ao redobrar da atenção nas questões de segurança para assim proteger a vida das pessoas e a segurança dos seus bens”, lê-se no comunicado publicado esta quarta-feira no Facebook.

De referir que no mesmo dia, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou que o país estará nos dias 17 e 18, sob influência de uma onda tropical, deslocando-se no sentido Oeste-Noroeste, com agravamento significativo do estado do tempo.

Há previsão de ocorrência de chuva generalizada de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas, intensificação significativa do vento e consequente agravamento do estado do mar, com maior incidência nas ilhas Santiago, Fogo, Brava, São Vicente e Santo Antão.