Cabo Verde acolhe reunião preparatória da 4ª Conferência sobre SIDS

Representantes dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) vão estar reunidos na cidade da Praia, na próxima semana. Na agenda, a preparação da reunião Inter-regional da 4ª Conferência sobre SIDS, que será realizada em Antígua e Barbuda, de 27 a 30 de Maio de 2024, anunciou hoje o Governo.

A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Myriam Vieira, diz que reunião inter-regional, que decorre entre os dias 30 de Agosto e 1 de Setembro, irá debruçar-se sobre várias questões, desde o desenvolvimento à sustentabilidade da dívida dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.

“Questões importantes como o financiamento, o desenvolvimento dos SIDS, a questão da sustentabilidade da dívida, bem como um quadro para a monitoria e avaliação da implementação do próximo programa de cooperação que as Nações Unidas irão estabelecer com os SIDS também estarão sobre a mesa. De igual forma, é um momento particular para traçar elementos ou directrizes para o próximo programa de cooperação dos SIDS”, avança.

Myriam Vieira afirma que o grande desafio dos SIDS é fazer face às alterações climáticas.

“A nossa preocupação é sobretudo fazer a transição energética de uma forma sustentável, fazer aposta na economia azul e combater as alterações climáticas com o foco sobretudo num fenómeno que nos é particular no seio dos SIDS, que é a questão da seca, desertificação e degradação da terra”, explica.

A quarta Conferência Internacional sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, que será realizada em Antígua e Barbuda de 27 a 30 de Maio de 2024, vai avaliar a capacidade dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento em alcançar o desenvolvimento sustentável, incluindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e seus Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

A Conferência SIDS4 reunirá líderes para chegar a um acordo sobre um novo programa de acção para os SIDS, com foco em soluções práticas e impactantes e para formar novas parcerias e cooperação em todos os níveis.