Governo e China firmam acordo para início das obras de maternidade e pediatria no Hospital Baptista de Sousa

O director-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Saúde, Silvino Rodrigues, assinou na tarde desta segunda-feira, 28, um acordo com o Conselheiro da Embaixada da China que estabelece os últimos preparativos para o início das obras do projecto de construção da maternidade e pediatria no Hospital Baptista de Sousa, São Vicente.

Segundo informou o Governo num comunicado, após um extenso período de diálogo e reuniões técnicas, as duas partes envolvidas alcançaram um consenso sobre uma série de questões cruciais. O documento delineia não apenas a data de início das obras, mas também o período estimado para a conclusão, além de outros detalhes fundamentais. “O Projecto de construção da maternidade e pediatria do Hospital Dr. Baptista de Sousa, já vinha sendo trabalhado entre o Governo da China e o Governo de Cabo Verde desde 2019, aquando da assinatura do Acordo de Cooperação Económica entre os dois países”, escreveu o Governo. Trata-se de um projecto orçado em mais de 1 bilhão de escudos, inscrito no Programa do Governo de X Legislatura 2021 a 2026 que visa dotar aquele hospital de uma estrutura moderna e bem equipada para melhores cuidados de saúde no campo da maternidade e pediatria, na região norte do país. De acordo com o Governo, o Conselheiro da Embaixada da China em Cabo Verde expressou entusiasmo com a colaboração e destacou a importância do projecto para o desenvolvimento da área da saúde materno infantil, não apenas na ilha de São Vicente, mas também para todo o país.

