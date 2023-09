Questão do suicídio em crianças e adolescentes é “muito preocupante” – presidente do INSP

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, defendeu hoje que a questão do suicídio em criança e adolescente é “muito preocupante” e recomenda elaboração de estudos aprofundados para se entender as causas.

Maria da Luz Lima respondia aos jornalistas, quando instado a reagir sobre alguns casos de suicídios em crianças e adolescente que têm ocorrido em Cabo Verde, no âmbito do webinar alusivo ao Dia Mundial do Suicídio, assinalado a 10 deste mês.

“Obviamente, há que se fazer estudos aprofundados para se entender as causas, mas há também muito trabalho que temos que fazer com as famílias, sobretudo, e com a comunidade, e a própria igreja, que também tem um papel muito importante nesse sentido”, afirmou.

Na sua óptica essa abordagem deve ser feita igualmente junto das escolas, com os professores, pela relação de proximidade com as crianças.

“Felizmente que são raros nas crianças e nos adolescentes, mas precisamos de dar mais amor e estar mais próximos, mais atentos e criar espírito de união na família e na comunidade para que, realmente, as pessoas tenham uma saúde mental que não cometam actos que afectam as suas vidas e a dos seus familiares”, complementou.

Durante o webnar, que se enquadra no mês da saúde mental, o INSP aproveitou para ressaltar o “intenso e abnegado” trabalho dos profissionais de saúde e não só, e para instigar, ainda mais, o engajamento e o envolvimento de todos, considerando que cada um tem um papel preponderante na prevenção e na pós prevenção nas comunidades.

As actividades do mês da saúde mental pretendem dar ênfase ao acesso a serviços e cuidados de saúde mental de forma contínua tendo em conta as desigualdades na atenção às pessoas com transtornos mentais.

A saúde mental é uma das áreas prioritárias da saúde pública. Cerca de um bilhão de pessoas sofrem de distúrbio mental, três milhões morrem todos os anos devido ao uso nocivo do álcool e outras drogas e uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio.

Um quadro “preocupante” que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda aos países a apostarem firmemente na articulação entre as instituições e inserir, da melhor maneira possível, a abordagem preventiva.