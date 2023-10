​Durante manifestação, professores ameaçam com greve e congelamento de notas

Os professores em São Vicente ponderam partir para greves e congelamento de notas, caso as suas reivindicações não sejam atendidas pelo Ministério da Educação. O aviso foi deixado, hoje, no final de uma manifestação que contou com a presença de pelo menos duas centenas de professores de todos os níveis de ensino.

“Se a situação continuar podemos fazer greve e congelar notas”, garantiram os manifestantes.

Os docentes protestaram com palavras de ordem como “basta e respeito pela classe docente”, “salário digno”, “educação de qualidade se faz com valorização do professor”. Walter Silva, porta-voz dos manifestantes, pede mais dignidade.

“É uma manifestação de professores e para os professores para exigir mais dignidade à classe, aumento salarial ou um reajuste em relação à inflação. Também exigimos melhores condições porque temos professores que trabalham com 37 alunos dentro de uma sala e temos 5 a 6 avaliações para fazer. É desumano. Também exigimos o descongelamento das carreiras, ou seja, reclassificação, progressão, promoção. O melhor seria um novo Estado do Pessoal Docente”, defende.

Depois de uma concentração na Praça Dom Luís, os manifestantes percorreram algumas artérias da cidade do Mindelo em direcção à delegação do Ministério da Educação, onde permaneceram durante cerca de 20 minutos. A iniciativa da manifestação partiu de um grupo de professores e repetiu-se um pouco por todo o país com o apoio do Sindicato dos Professores de Santiago e do Sindicato Democrático dos Professores. O ministro da Educação diz desconhecer os motivos do protesto.

O porta-voz dos professores de São Vicente, Walter Silva, discorda.

“Os motivos são os que acabei de elencar. Ainda temos pendências desde 2013/2014. Tivemos o último aumento salarial em 2015. Mais motivos do que estes não têm”, diz.

Nova grelha salarial, progressão na carreira, novo Estatuto da Carreira Docente e subsídio pela não redução da carga horária são algumas das reivindicações.

Os professores em São Vicente prometem voltar à rua para participar nos protestos agendados pelo Sindicato Nacional dos Professores. O SINDEP, que não apoiou a acção de hoje, agendou uma manifestação para 4 de Novembro e greve e manifestação para o dia 23.