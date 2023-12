ICCA realizou 168 intervenções referentes a casos de abuso e violação sexual de crianças e adolescentes este ano – presidente

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) efectuou 168 intervenções em casos relacionados com o abuso e violação sexual contra crianças e adolescentes só este ano, informou hoje a presidente Zaida Freitas.

Em declaração à imprensa, à margem da abertura de uma formação em psicologia forense, destinado aos profissionais do ICCA, Zaida Freitas salientou que a formação, iniciada em 2022 e neste momento na sua última fase, tem como objetivo reforçar as competências técnicas e profissionais dos psicólogos do ICCA, de modo a garantir uma intervenção “cada vez mais eficaz” e respostas “mais adequadas” às diversas solicitações.

Freitas assinalou que a demanda dos relatórios da avaliação psicológica solicitados quer pelos tribunais, quer pelo Ministério Público tem sido crescente, exigindo dos psicólogos conhecimentos científicos, através de laudos psicológicos “cada vez mais exigentes”.

Acrescentou que a avaliação psicológica de crianças e adolescentes vitimas de violência sexual, maus tratos e negligencia é uma “peça fundamental” no contexto da Psicologia Forense, visto que desempenha “um papel importante” na compreensão do impacto psicológico das experiências traumáticas na vida das vitimas.

Igualmente permite fornecer “informações essenciais” que podem contribuir para tomadas de decisões judiciais “cada vez mais céleres e justas”.

Conforme avançou ainda Zaida Freitas, fornece informações “valiosas” para os aplicadores da lei, ajudando a estabelecer a credibilidade das acções da criança, contribuindo assim para a realização da justiça.

A eficácia da justiça através da punição do agressor, prosseguiu Zaida Freitas, tem o papel de regular a sociedade, que estabelece a confiança, a paz social e reconforte à vítima na sua dor.

“Por ser um instrumento científico importante, a avaliação psicológica deve ser conduzida por profissionais treinados e qualificados que devem seguir padrões éticos e normas profissionais rigorosos, com o intuito de melhorar as competências técnicas e profissionais do ICCA”, finalizou a presidente do ICCA.

Zaida Freitas, que se encontra a frente do ICCA desde 01 de Dezembro, será empossada no cargo de presidente da instituição na terça-feira, 12, na Cidade da Praia.