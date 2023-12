Conhecimento do acesso ao financiamento internacional é principal desafio dos projectos climáticos- NDA

A representante da Autoridade Nacional Designada (NDA) para o projecto Readiness, Carla Semedo, disse hoje que os principais desafios enfrentados pelas instituições públicas, mas também pelo sector privado e a sociedade civil no que diz respeito às alterações climáticas, é o conhecimento de como aceder ao financiamento internacional.

Carla Semedo falava aos jornalistas à margem do workshop sobre o Quadro Internacional para fazer frente às alterações climáticas e o acesso ao Fundo Verde para o Clima (GCF) e a outros Fundos Climáticos, realizado pela FAO e pelo Ministério das Finanças.

"Temos consciência dos impactos das alterações climáticas e das vulnerabilidades de Cabo Verde. É preciso agir de forma preventiva e proativa para criar resiliência no país", afirmou Semedo.

Nesse sentido, destacou que o projecto "Readiness" visa capacitar o país na produção e acesso a dados, permitindo decisões mais informadas e efectivas por parte do Governo.

Aliás, o projecto, avaliado em 500 mil dólares, concentra-se em áreas-chave da economia azul, turismo e energia, cujo objetivo principal é capacitar diversos sectores para lidar com os mecanismos internacionais de financiamento relacionados às mudanças climáticas.

"Os principais desafios que Cabo Verde enfrenta estão relacionados ao conhecimento sobre como acessar o financiamento internacional. Também enfrentamos desafios na capacitação de recursos humanos e no conhecimento das oportunidades disponíveis", observou.

Entretanto, conforme ressaltou, é importante superar esses desafios, dada a vulnerabilidade de Cabo Verde como um pequeno estado insular.

"A subida do nível do mar, o aumento da temperatura e a distribuição alterada da biomassa afetam directamente as comunidades locais, especialmente as piscatórias. É crucial que estejamos cientes dessas vulnerabilidades e tomemos medidas para preveni-las", enfatizou.

O workshop conta com a participação de sectores-chave, incluindo instituições públicas como o Ministério do Mar, a Direcção Nacional de Pesca e Aquacultura, e a Direcção Nacional do Planeamento, além do sector privado e organizações não governamentais.

O evento contou com a especialista em finanças da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Maëlle Peltier.

Refere-se que a 16 de Março de 2022, Cabo Verde lançou o seu primeiro projecto Readiness financiado pelo Fundo Verde para o Clima (GCF) denominado “Reforçar as capacidades de Cabo Verde na abordagem dos efeitos das alterações climáticas em setores-chave da Economia Azul” com o objectivo de apoiar o Governo a integrar plenamente as questões climáticas na Economia Azul e na implementação das prioridades definidas nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) e no Programa Nacional de Adaptação (NAP).