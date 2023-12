​INMG prevê melhoria da bruma seca a partir de sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê melhoria das condições do tempo a partir de sábado, que nos últimos dias esteve coberto por uma intensa bruma seca que afecta a saúde e as actividades económicas.

O INMG anunciou hoje na sua página de Facebook, que a "visibilidade continuará má até sexta-feira, com melhorias ao longo do dia, passando gradualmente boa" a partir de sábado.

"Nos últimos dias, o arquipélago de Cabo Verde tem estado sob a influência de uma intensa entrada de bruma seca, resultante da localização do anticiclone dos Açores dominando o Atlântico Norte, gerando uma vasta área de intensificação de vento sobre o Saara e África Ocidental, provocando tempestades locais com levantamento de areia e poeira, posteriormente transportadas pelo fluxo zonal, em direcção ao Oceano Atlântico", explicou o INMG.

Segundo a mesma fonte, esta situação provocou a "diminuição acentuada da visibilidade, tendo atingido valores inferiores a 1.000 metros, afectando a saúde pública, as actividades socioeconómicas, nomeadamente as operações aéreas e marítimas".

O Instituto de Meteorologia e Geofísica prometeu continuar a monitorizar a situação e fornecer actualizações regulares à medida que a condição do ar evoluir, após alertar a população na terça-feira que a nuvem de poeira que tem afectado o arquipélago, "ultrapassam significativamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a qualidade do ar".

"A população deve estar atenta aos riscos associados à exposição prolongada a elevados níveis de PM10 e PM2.5, conhecidos por causar problemas respiratórios e outros impactos na saúde", prosseguiu ainda, recomendando que as pessoas evitem actividades ao ar livre, utilizem máscaras de protecção ao sair de casa, protejam ambientes internos e procurem assistência médica em caso de sintomas respiratórios graves.

A Cabo Verde Airports, empresa que desde Julho gera os aeroportos nacionais, avançou, também em comunicado, que "a baixa visibilidade causada pela densa bruma seca afecta todas as ligações inter-ilhas e vem condicionando algumas ligações internacionais com os aeroportos de São Vicente e Boa Vista".

"Durante esta semana, a visibilidade continuará muito reduzida devido à bruma seca", disse a Cabo Verde Airports, na mesma nota.

A bruma seca é uma tempestade de poeira proveniente do deserto do Saara, habitual em vários períodos do ano em Cabo Verde, e que em regra dura vários dias.